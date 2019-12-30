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نقل حجز السيارات بالشرائع إلى أين؟.. الأهالي: وعود "البلدي" حبر على ورق

بعد مضي أكثر من ستة أشهر.. الأمانة: لم يصدر شيء

مضى أكثر من ستة أشهر على وعود المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة بنقل حجز السيارات بالشرائع، وتحويل المكان إلى متنزه ومتنفس للأهالي، غير أن تلك الوعود لم تنفذ على أرض الواقع حتى الآن، وسط تساؤلات من أهالي شرق مكة عن مصير الوعود التي أطلقها المجلس ولم تر النور بعد.

وكان المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، قد أقر قبل أكثر من 6 أشهر نقل حجز السيارات بالشرائع إلى مكان آخر، وتحويل المكان إلى متنزه ومتنفس للأهالي.

وعلمت "سبق" حينها أن المجلس طرح على أمانة العاصمة المقدسة موقعين بديلين عن حجز الشرائع، أحدهما مواقف مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع والآخر بمقربة جسر الملعب، للاستفادة منها في موسم رمضان والحج بعيداً عن النطاق العمراني، وهي مجرّد مواقع بديلة، وخيارات مطروحة فقط أمام أمانة العاصمة المقدسة، بينما القرار الأخير يعود للأمانة لتنفيذه من عدمه.

ووعد المجلس على لسان نائبه تحويل حجز السيارات بالشرائع الحالي إلى متنزه ومتنفس لأهالي شرق مكة المكرمة، عند توفر البديل لحجز السيارات خلال موسمي رمضان والحج.


من جانب آخر تساءل عدد من السكان عن مصير تلك الوعود التي أطلقها المجلس قبل عدة أشهر ولم تر النور بعد، لافتين إلى أنهم استبشروا خيراً بتحويل مقر الحجز الحالي إلى متنزه في ظل افتقار قرى وأحياء شرق مكة إلى متنزه.

ولفت الأهالي إلى أن وعود المجلس ما هي إلا حبر على ورق، بعد أن مضى على تلك الوعود أكثر من 6 أشهر، مطالبين أمين العاصمة المقدسة بضرورة البت في الموضوع وتحويل موقع الحجز الحالي الذي يشهد كثافة بشرية من المتنزهين إلى منتزه تتوافر فيه جميع الخدمات من ألعاب ومطاعم وكافيهات وجلسات عائلية ونحوها.

وعن موقف أمانة العاصمة المقدسة حيال ما رُفع لها من المجلس البلدي قبل عدة أشهر، أكد مصدر بأنه لم يصدر شيء رسمي حتى الآن.

حجز السيارات بالشرائع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نقل حجز السيارات بالشرائع إلى أين؟.. الأهالي: وعود "البلدي" حبر على ورق
سبق

مضى أكثر من ستة أشهر على وعود المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة بنقل حجز السيارات بالشرائع، وتحويل المكان إلى متنزه ومتنفس للأهالي، غير أن تلك الوعود لم تنفذ على أرض الواقع حتى الآن، وسط تساؤلات من أهالي شرق مكة عن مصير الوعود التي أطلقها المجلس ولم تر النور بعد.

وكان المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، قد أقر قبل أكثر من 6 أشهر نقل حجز السيارات بالشرائع إلى مكان آخر، وتحويل المكان إلى متنزه ومتنفس للأهالي.

وعلمت "سبق" حينها أن المجلس طرح على أمانة العاصمة المقدسة موقعين بديلين عن حجز الشرائع، أحدهما مواقف مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع والآخر بمقربة جسر الملعب، للاستفادة منها في موسم رمضان والحج بعيداً عن النطاق العمراني، وهي مجرّد مواقع بديلة، وخيارات مطروحة فقط أمام أمانة العاصمة المقدسة، بينما القرار الأخير يعود للأمانة لتنفيذه من عدمه.

ووعد المجلس على لسان نائبه تحويل حجز السيارات بالشرائع الحالي إلى متنزه ومتنفس لأهالي شرق مكة المكرمة، عند توفر البديل لحجز السيارات خلال موسمي رمضان والحج.


من جانب آخر تساءل عدد من السكان عن مصير تلك الوعود التي أطلقها المجلس قبل عدة أشهر ولم تر النور بعد، لافتين إلى أنهم استبشروا خيراً بتحويل مقر الحجز الحالي إلى متنزه في ظل افتقار قرى وأحياء شرق مكة إلى متنزه.

ولفت الأهالي إلى أن وعود المجلس ما هي إلا حبر على ورق، بعد أن مضى على تلك الوعود أكثر من 6 أشهر، مطالبين أمين العاصمة المقدسة بضرورة البت في الموضوع وتحويل موقع الحجز الحالي الذي يشهد كثافة بشرية من المتنزهين إلى منتزه تتوافر فيه جميع الخدمات من ألعاب ومطاعم وكافيهات وجلسات عائلية ونحوها.

وعن موقف أمانة العاصمة المقدسة حيال ما رُفع لها من المجلس البلدي قبل عدة أشهر، أكد مصدر بأنه لم يصدر شيء رسمي حتى الآن.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
08:31 PM

نقل حجز السيارات بالشرائع إلى أين؟.. الأهالي: وعود "البلدي" حبر على ورق

بعد مضي أكثر من ستة أشهر.. الأمانة: لم يصدر شيء

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,849

مضى أكثر من ستة أشهر على وعود المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة بنقل حجز السيارات بالشرائع، وتحويل المكان إلى متنزه ومتنفس للأهالي، غير أن تلك الوعود لم تنفذ على أرض الواقع حتى الآن، وسط تساؤلات من أهالي شرق مكة عن مصير الوعود التي أطلقها المجلس ولم تر النور بعد.

وكان المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، قد أقر قبل أكثر من 6 أشهر نقل حجز السيارات بالشرائع إلى مكان آخر، وتحويل المكان إلى متنزه ومتنفس للأهالي.

وعلمت "سبق" حينها أن المجلس طرح على أمانة العاصمة المقدسة موقعين بديلين عن حجز الشرائع، أحدهما مواقف مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع والآخر بمقربة جسر الملعب، للاستفادة منها في موسم رمضان والحج بعيداً عن النطاق العمراني، وهي مجرّد مواقع بديلة، وخيارات مطروحة فقط أمام أمانة العاصمة المقدسة، بينما القرار الأخير يعود للأمانة لتنفيذه من عدمه.

ووعد المجلس على لسان نائبه تحويل حجز السيارات بالشرائع الحالي إلى متنزه ومتنفس لأهالي شرق مكة المكرمة، عند توفر البديل لحجز السيارات خلال موسمي رمضان والحج.


من جانب آخر تساءل عدد من السكان عن مصير تلك الوعود التي أطلقها المجلس قبل عدة أشهر ولم تر النور بعد، لافتين إلى أنهم استبشروا خيراً بتحويل مقر الحجز الحالي إلى متنزه في ظل افتقار قرى وأحياء شرق مكة إلى متنزه.

ولفت الأهالي إلى أن وعود المجلس ما هي إلا حبر على ورق، بعد أن مضى على تلك الوعود أكثر من 6 أشهر، مطالبين أمين العاصمة المقدسة بضرورة البت في الموضوع وتحويل موقع الحجز الحالي الذي يشهد كثافة بشرية من المتنزهين إلى منتزه تتوافر فيه جميع الخدمات من ألعاب ومطاعم وكافيهات وجلسات عائلية ونحوها.

وعن موقف أمانة العاصمة المقدسة حيال ما رُفع لها من المجلس البلدي قبل عدة أشهر، أكد مصدر بأنه لم يصدر شيء رسمي حتى الآن.

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