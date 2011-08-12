شاهد ماذا كانت أمنية هذا الحاج الصغير!

لم تثن صعوبات ومشقة الحج ووجود الملايين من الحجاج على صعيد عرفة الطاهر، الحاج الصغير "مشعل الصالح" من الإصرار على تحقيق أمنيته التي انتظرها عامًا كاملاً بالصعود إلى جبل الرحمة.

وفي طريق تحقيقها في يوم عرفة، كافح الزحام بجسده النحيل، ومع اشتداد الزحام كانت تشتد عزيمته حتى أدرك ما يريد بصعود قمة جبل الرحمة.

وقال ببراءة : "الحمد لله، تحققت أمنيتي، وصعدت الجبل، وزادت حماستي عندما دعيت لأمي وأبي ولجميع المسلمين، وعندما أكبر سآخذها لأداء مناسك الحج".

وقال والده لقناة "الإخباربة": "كان ولدي مشعل يلح علي بالرغبة في الذهاب إلى مكة والمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج وتحقيق أمنيته بالصعود إلى جبل الرحمة".