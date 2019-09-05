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"الحبوب" تطرح المناقصة الرابعة لاستيراد 595 ألف طن قمح

للتوريد خلال الفترة من "نوفمبر 2019" حتى "يناير 2020"

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، طرح مناقصتها الرابعة لهذا العام "2019م"؛ لاستيراد كمية 595 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة "نوفمبر 2019 - يناير 2020".
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (6) موزعة على ميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.
وأفاد المهندس "الفارس" بأن طرح الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام؛ يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

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"الحبوب" تطرح المناقصة الرابعة لاستيراد 595 ألف طن قمح
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، طرح مناقصتها الرابعة لهذا العام "2019م"؛ لاستيراد كمية 595 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة "نوفمبر 2019 - يناير 2020".
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (6) موزعة على ميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.
وأفاد المهندس "الفارس" بأن طرح الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام؛ يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
11:18 AM

"الحبوب" تطرح المناقصة الرابعة لاستيراد 595 ألف طن قمح

للتوريد خلال الفترة من "نوفمبر 2019" حتى "يناير 2020"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، طرح مناقصتها الرابعة لهذا العام "2019م"؛ لاستيراد كمية 595 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة "نوفمبر 2019 - يناير 2020".
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (6) موزعة على ميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.
وأفاد المهندس "الفارس" بأن طرح الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام؛ يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,959
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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31,488
200 مليون

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26,400
6.7 مليار دولار

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