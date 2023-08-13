وتضم الجمعية: ماجد بن ساير الجبرين رئيسًا، وعلي بن عماش الشمري نائبًا للرئيس، وفريح بن دلي الشمري مشرفًا ماليًّا، كما تضم أحد عشر عضوًا من أبناء منطقة حائل.

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على طلب تأسيس جمعية التنمية السياحية بمنطقة حائل.

"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية تنمية سياحية بحائل خالد السليمي سبق 2020-08-13 وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على طلب تأسيس جمعية التنمية السياحية بمنطقة حائل. وتضم الجمعية: ماجد بن ساير الجبرين رئيسًا، وعلي بن عماش الشمري نائبًا للرئيس، وفريح بن دلي الشمري مشرفًا ماليًّا، كما تضم أحد عشر عضوًا من أبناء منطقة حائل. وتهدف الجمعية إلى إبراز منطقة حائل سياحيًّا ومقومات السياحة بالمنطقة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 10:06 AM

اخر تعديل 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 12:38 PM

"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية تنمية سياحية بحائل برئاسة "الجبرين" و"الشمري" نائبًا وأحد عشر عضوًا من أبناء المنطقة





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وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على طلب تأسيس جمعية التنمية السياحية بمنطقة حائل.

وتضم الجمعية: ماجد بن ساير الجبرين رئيسًا، وعلي بن عماش الشمري نائبًا للرئيس، وفريح بن دلي الشمري مشرفًا ماليًّا، كما تضم أحد عشر عضوًا من أبناء منطقة حائل.

وتهدف الجمعية إلى إبراز منطقة حائل سياحيًّا ومقومات السياحة بالمنطقة.