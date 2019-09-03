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مدارس الحد الجنوبي تبدأ عامها الدراسي بجاهزية وتفاؤل

تسليم 70 مبنى وتجهيزها بالمتطلبات التعليمية وإعادة تأهيل 100

حظيت مدارس الحد الجنوبي باهتمام وزارة التعليم، ومتابعة خططها وبرامجها كافة، وذلك عبر الزيارات الميدانية المستمرة والتقارير الدورية المختلفة، التي تسعى لتحقيق مصلحة الطلاب والطالبات، والاهتمام برفع مستوى التحصيل الدراسي.

وشدَّدت الوزارة على تطوير منظومة عمل مدارس الحد الجنوبي للاستعداد للعام الدراسي الجديد، والتجهيزات المبكرة للارتقاء بالتعليم داخل المنطقة، وتهيئة كل عوامل النجاح لسير العملية التعليمية فيها.

وتم في إطار ذلك زيادة ساعات الجدول المدرسي، وتخفيف الفترات الدراسية في المبنى المدرسي، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الخطة التشغيلية الرابعة للعام القادم. كما تم تسليم أكثر من 70 مبنى مدرسيًّا، وتجهيزها بالمتطلبات التعليمية كافة، وإعادة 100 مبنى مدرسي للخدمة بعد تأهيلها.

وخصصت وزارة التعليم 40 % من احتياجها من المعلمين والمعلمات لمناطق ومحافظات الحد الجنوبي، وقامت برفع جاهزية 4000 معلم جديد وتدريبهم، كما تم استكمال مباني المجمعات المدرسية في (جازان وصبيا ونجران)، إضافة إلى تجهيز أكثر من 4000 عقد فردي للمناطق الجبلية البعيدة، واستكمال متطلبات تطوير وتفعيل المدرسة الافتراضية لدعم التعلم.

وأعدت التعليم دراستين تشخيصيتين عن التحصيل العلمي لطلاب وطالبات مدارس التوأمة، وكذلك دراسة مقارنة نتائج الطلاب خلال السنوات العشر في القدرات والتحصيلي بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدارس الحد الجنوبي تبدأ عامها الدراسي بجاهزية وتفاؤل
سبق

حظيت مدارس الحد الجنوبي باهتمام وزارة التعليم، ومتابعة خططها وبرامجها كافة، وذلك عبر الزيارات الميدانية المستمرة والتقارير الدورية المختلفة، التي تسعى لتحقيق مصلحة الطلاب والطالبات، والاهتمام برفع مستوى التحصيل الدراسي.

وشدَّدت الوزارة على تطوير منظومة عمل مدارس الحد الجنوبي للاستعداد للعام الدراسي الجديد، والتجهيزات المبكرة للارتقاء بالتعليم داخل المنطقة، وتهيئة كل عوامل النجاح لسير العملية التعليمية فيها.

وتم في إطار ذلك زيادة ساعات الجدول المدرسي، وتخفيف الفترات الدراسية في المبنى المدرسي، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الخطة التشغيلية الرابعة للعام القادم. كما تم تسليم أكثر من 70 مبنى مدرسيًّا، وتجهيزها بالمتطلبات التعليمية كافة، وإعادة 100 مبنى مدرسي للخدمة بعد تأهيلها.

وخصصت وزارة التعليم 40 % من احتياجها من المعلمين والمعلمات لمناطق ومحافظات الحد الجنوبي، وقامت برفع جاهزية 4000 معلم جديد وتدريبهم، كما تم استكمال مباني المجمعات المدرسية في (جازان وصبيا ونجران)، إضافة إلى تجهيز أكثر من 4000 عقد فردي للمناطق الجبلية البعيدة، واستكمال متطلبات تطوير وتفعيل المدرسة الافتراضية لدعم التعلم.

وأعدت التعليم دراستين تشخيصيتين عن التحصيل العلمي لطلاب وطالبات مدارس التوأمة، وكذلك دراسة مقارنة نتائج الطلاب خلال السنوات العشر في القدرات والتحصيلي بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
10:57 PM

مدارس الحد الجنوبي تبدأ عامها الدراسي بجاهزية وتفاؤل

تسليم 70 مبنى وتجهيزها بالمتطلبات التعليمية وإعادة تأهيل 100

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حظيت مدارس الحد الجنوبي باهتمام وزارة التعليم، ومتابعة خططها وبرامجها كافة، وذلك عبر الزيارات الميدانية المستمرة والتقارير الدورية المختلفة، التي تسعى لتحقيق مصلحة الطلاب والطالبات، والاهتمام برفع مستوى التحصيل الدراسي.

وشدَّدت الوزارة على تطوير منظومة عمل مدارس الحد الجنوبي للاستعداد للعام الدراسي الجديد، والتجهيزات المبكرة للارتقاء بالتعليم داخل المنطقة، وتهيئة كل عوامل النجاح لسير العملية التعليمية فيها.

وتم في إطار ذلك زيادة ساعات الجدول المدرسي، وتخفيف الفترات الدراسية في المبنى المدرسي، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الخطة التشغيلية الرابعة للعام القادم. كما تم تسليم أكثر من 70 مبنى مدرسيًّا، وتجهيزها بالمتطلبات التعليمية كافة، وإعادة 100 مبنى مدرسي للخدمة بعد تأهيلها.

وخصصت وزارة التعليم 40 % من احتياجها من المعلمين والمعلمات لمناطق ومحافظات الحد الجنوبي، وقامت برفع جاهزية 4000 معلم جديد وتدريبهم، كما تم استكمال مباني المجمعات المدرسية في (جازان وصبيا ونجران)، إضافة إلى تجهيز أكثر من 4000 عقد فردي للمناطق الجبلية البعيدة، واستكمال متطلبات تطوير وتفعيل المدرسة الافتراضية لدعم التعلم.

وأعدت التعليم دراستين تشخيصيتين عن التحصيل العلمي لطلاب وطالبات مدارس التوأمة، وكذلك دراسة مقارنة نتائج الطلاب خلال السنوات العشر في القدرات والتحصيلي بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم.

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