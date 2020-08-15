النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخرمي": التعليم عن بُعد خيار استراتيجي استفاد منه ٨ ملايين طالب وطالبة

قال إن الوزارة واجهت أزمة "كورونا" من خلال بنية تعليمية رقمية متميزة

رفع مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، الشكر لوزير التعليم على كل الجهود التي تُبذل من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ومنسوبي وزارة التعليم اقتداء بخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين اللذين وضعا صحة المواطن وسلامته أولوية منذ بداية جائحة كوفيد-١٩؛ إذ تقدم وزارة التعليم خدماتها مباشرة لنحو ٨ ملايين طالب وطالبة، إضافة لأعضاء الهيئة التعليمية بشقَّيْها العام والعالي.

ووجَّه الخرمي" رسالة للميدان التربوي والتعليمي من منسوبي الإدارة من مشرفين وقادة مدارس ومعلمين وإداريين وفنيين، كشفت أن مستوى الجاهزية عالٍ جدًّا من خلال مراجعة آلية العمل والاستعداد، وأن مستوى التفاعل على منصة التعليم الإلكتروني (مدرستي) سيكون متميزًا وجادًّا، وبعزيمة كبيرة في ظل الجاهزية لتسجيل المدارس، وتسكين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات على المنصة؛ ليبدأ الطلاب رحلتهم العلمية بكل سهولة ويسر، إضافة لقنوات عين التي ستستمر في تقديم الدروس.

وأشار "الخرمي" إلى تنوُّع طرق ووسائل وأساليب إيصال الدروس لكل طالب، ممتدحًا الدور المهم والمتابعة الحثيثة التي سيقوم بها المعلمون والمعلمات في تقييم الطلاب، وتقديم العون لهم، وإيصال المعلومة بطرق مبسطة من خلال هذه المنصات. كما طمأن الجميع بأن حماس العاملين في الميدان التعليمي وإخلاصهم في القول والعمل سيكون سر نجاح هذه التجربة بحول الله.

كما وجه "الخرمي" رسالة لأولياء الأمور بأن يكونوا مع أبنائهم، مضيفًا بأن الجميع من منسوبي التعليم معهم. وذكّر بشعور الابن بالفخر والاعتزاز عندما يلمس اهتمام والديه بتعليمه، وتوفير البيئة المناسبة له للتعلم داخل المنزل، إضافة لمتابعة الأبناء من قِبل أولياء الأمور أثناء استخدام منصة مدرستي، وما لها من أهمية في توطيد العلاقة بين المدرسة والمنزل في ظل ما وفرته الوزارة من خدمات، تمكن ولي أمر الطالب والطالبة من الاطلاع عن كثب على مستوى الطلبة السلوكي والدراسي؛ فأصبحت لديه وسيلة للاتصال مع المعلمة أو المعلم؛ ليدله على نقاط الضعف والقوة؛ ليتعاونا معًا في علاج نقاط الضعف، وتدعيم نقاط القوة، وتشجيع الأبناء على النجاح والتميز‪.

وزارة التعليم التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الخرمي": التعليم عن بُعد خيار استراتيجي استفاد منه ٨ ملايين طالب وطالبة
سبق

رفع مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، الشكر لوزير التعليم على كل الجهود التي تُبذل من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ومنسوبي وزارة التعليم اقتداء بخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين اللذين وضعا صحة المواطن وسلامته أولوية منذ بداية جائحة كوفيد-١٩؛ إذ تقدم وزارة التعليم خدماتها مباشرة لنحو ٨ ملايين طالب وطالبة، إضافة لأعضاء الهيئة التعليمية بشقَّيْها العام والعالي.

ووجَّه الخرمي" رسالة للميدان التربوي والتعليمي من منسوبي الإدارة من مشرفين وقادة مدارس ومعلمين وإداريين وفنيين، كشفت أن مستوى الجاهزية عالٍ جدًّا من خلال مراجعة آلية العمل والاستعداد، وأن مستوى التفاعل على منصة التعليم الإلكتروني (مدرستي) سيكون متميزًا وجادًّا، وبعزيمة كبيرة في ظل الجاهزية لتسجيل المدارس، وتسكين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات على المنصة؛ ليبدأ الطلاب رحلتهم العلمية بكل سهولة ويسر، إضافة لقنوات عين التي ستستمر في تقديم الدروس.

وأشار "الخرمي" إلى تنوُّع طرق ووسائل وأساليب إيصال الدروس لكل طالب، ممتدحًا الدور المهم والمتابعة الحثيثة التي سيقوم بها المعلمون والمعلمات في تقييم الطلاب، وتقديم العون لهم، وإيصال المعلومة بطرق مبسطة من خلال هذه المنصات. كما طمأن الجميع بأن حماس العاملين في الميدان التعليمي وإخلاصهم في القول والعمل سيكون سر نجاح هذه التجربة بحول الله.

كما وجه "الخرمي" رسالة لأولياء الأمور بأن يكونوا مع أبنائهم، مضيفًا بأن الجميع من منسوبي التعليم معهم. وذكّر بشعور الابن بالفخر والاعتزاز عندما يلمس اهتمام والديه بتعليمه، وتوفير البيئة المناسبة له للتعلم داخل المنزل، إضافة لمتابعة الأبناء من قِبل أولياء الأمور أثناء استخدام منصة مدرستي، وما لها من أهمية في توطيد العلاقة بين المدرسة والمنزل في ظل ما وفرته الوزارة من خدمات، تمكن ولي أمر الطالب والطالبة من الاطلاع عن كثب على مستوى الطلبة السلوكي والدراسي؛ فأصبحت لديه وسيلة للاتصال مع المعلمة أو المعلم؛ ليدله على نقاط الضعف والقوة؛ ليتعاونا معًا في علاج نقاط الضعف، وتدعيم نقاط القوة، وتشجيع الأبناء على النجاح والتميز‪.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
11:48 PM

"الخرمي": التعليم عن بُعد خيار استراتيجي استفاد منه ٨ ملايين طالب وطالبة

قال إن الوزارة واجهت أزمة "كورونا" من خلال بنية تعليمية رقمية متميزة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
0
216

رفع مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، الشكر لوزير التعليم على كل الجهود التي تُبذل من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ومنسوبي وزارة التعليم اقتداء بخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين اللذين وضعا صحة المواطن وسلامته أولوية منذ بداية جائحة كوفيد-١٩؛ إذ تقدم وزارة التعليم خدماتها مباشرة لنحو ٨ ملايين طالب وطالبة، إضافة لأعضاء الهيئة التعليمية بشقَّيْها العام والعالي.

ووجَّه الخرمي" رسالة للميدان التربوي والتعليمي من منسوبي الإدارة من مشرفين وقادة مدارس ومعلمين وإداريين وفنيين، كشفت أن مستوى الجاهزية عالٍ جدًّا من خلال مراجعة آلية العمل والاستعداد، وأن مستوى التفاعل على منصة التعليم الإلكتروني (مدرستي) سيكون متميزًا وجادًّا، وبعزيمة كبيرة في ظل الجاهزية لتسجيل المدارس، وتسكين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات على المنصة؛ ليبدأ الطلاب رحلتهم العلمية بكل سهولة ويسر، إضافة لقنوات عين التي ستستمر في تقديم الدروس.

وأشار "الخرمي" إلى تنوُّع طرق ووسائل وأساليب إيصال الدروس لكل طالب، ممتدحًا الدور المهم والمتابعة الحثيثة التي سيقوم بها المعلمون والمعلمات في تقييم الطلاب، وتقديم العون لهم، وإيصال المعلومة بطرق مبسطة من خلال هذه المنصات. كما طمأن الجميع بأن حماس العاملين في الميدان التعليمي وإخلاصهم في القول والعمل سيكون سر نجاح هذه التجربة بحول الله.

كما وجه "الخرمي" رسالة لأولياء الأمور بأن يكونوا مع أبنائهم، مضيفًا بأن الجميع من منسوبي التعليم معهم. وذكّر بشعور الابن بالفخر والاعتزاز عندما يلمس اهتمام والديه بتعليمه، وتوفير البيئة المناسبة له للتعلم داخل المنزل، إضافة لمتابعة الأبناء من قِبل أولياء الأمور أثناء استخدام منصة مدرستي، وما لها من أهمية في توطيد العلاقة بين المدرسة والمنزل في ظل ما وفرته الوزارة من خدمات، تمكن ولي أمر الطالب والطالبة من الاطلاع عن كثب على مستوى الطلبة السلوكي والدراسي؛ فأصبحت لديه وسيلة للاتصال مع المعلمة أو المعلم؛ ليدله على نقاط الضعف والقوة؛ ليتعاونا معًا في علاج نقاط الضعف، وتدعيم نقاط القوة، وتشجيع الأبناء على النجاح والتميز‪.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,938
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,318
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,284
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,684

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة