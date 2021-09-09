رئيس النصر "آل معمر": رغم الإصابات والإيقافات جاهزون لـ"تراكتور"

طمأن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر' جماهير فريقه بشأن المواجهة التي ستجمع الفريق بتراكتور الإيراني .

وسيلتقي النصر مع تراكتور في الرابع عشر من سبتمبر الجاري، في المواجهة التي ستجمع الفريقين ضمن مباريات دور الـ 16 في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وقال آل معمر مغرداً: "رغم ظروف الإصابات والإيقافات سنكون جاهزين للمواجهة."

‏وتابع: "عبدالإله العمري تعرض للإصابة في مباراة الأخضر أمام عمان .. إصابة عبدالمجيد الصليهم وتاليسكا يخضع لبرنامج علاجي".

كما تحدث عن الإيقافات والتي طالت كلاً من عبدالرزاق حمدالله وعبدالله مادو وعلي لاجامي".

‏واختتم تغريدته قائلاً: "قيمة هؤلاء اللاعبين عالية .. لكن البدلاء مميزون أيضًا. "