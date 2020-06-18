النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السبب مجهول.. نفوق 6 إبل بوادي الفرع والمعنيون يسحبون عينة

مالكها: ظهرت عليها أعراض غريبة ومختلفة بعد عودتها من البر

فوجئ أحد ملَّاك الإبل بمحافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة، بنفوق عدد من الإبل بشكل مفاجئ، وبدون وجود أعراض مرضية عليها في السابق، فيما أبلغ الجهات المعنية لمتابعة هذه الحادثة.

وقال مالك الإبل: "تفاجاءت بنفوق 6 من الإبل بعد عودتها من البر، حيث ظهرت عليها أعراض غريبة ومختلفة لتنفق وحدة تلو الأخرى، دون معرفة أسباب ما حدث لها" .

وبين أنه أبلغ الجهات المختصة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في وادي الفرع التي باشرت الحادثة، وقامت بسحب عينات وفي انتظار ظهور النتائج.

المدينة المنورة ملَّاك الإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السبب مجهول.. نفوق 6 إبل بوادي الفرع والمعنيون يسحبون عينة
سبق

فوجئ أحد ملَّاك الإبل بمحافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة، بنفوق عدد من الإبل بشكل مفاجئ، وبدون وجود أعراض مرضية عليها في السابق، فيما أبلغ الجهات المعنية لمتابعة هذه الحادثة.

وقال مالك الإبل: "تفاجاءت بنفوق 6 من الإبل بعد عودتها من البر، حيث ظهرت عليها أعراض غريبة ومختلفة لتنفق وحدة تلو الأخرى، دون معرفة أسباب ما حدث لها" .

وبين أنه أبلغ الجهات المختصة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في وادي الفرع التي باشرت الحادثة، وقامت بسحب عينات وفي انتظار ظهور النتائج.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
02:20 PM

السبب مجهول.. نفوق 6 إبل بوادي الفرع والمعنيون يسحبون عينة

مالكها: ظهرت عليها أعراض غريبة ومختلفة بعد عودتها من البر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
2
1,247

فوجئ أحد ملَّاك الإبل بمحافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة، بنفوق عدد من الإبل بشكل مفاجئ، وبدون وجود أعراض مرضية عليها في السابق، فيما أبلغ الجهات المعنية لمتابعة هذه الحادثة.

وقال مالك الإبل: "تفاجاءت بنفوق 6 من الإبل بعد عودتها من البر، حيث ظهرت عليها أعراض غريبة ومختلفة لتنفق وحدة تلو الأخرى، دون معرفة أسباب ما حدث لها" .

وبين أنه أبلغ الجهات المختصة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في وادي الفرع التي باشرت الحادثة، وقامت بسحب عينات وفي انتظار ظهور النتائج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,201
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,991
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,855
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,318

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة