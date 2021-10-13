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بالفيديو.. "دهانات الجزيرة" تنظّم يومًا صحيًّا لكوادرها في منطقة الرياض

سعيًا لبيئة عمل صحيّة مشجعة على التميّز والإبداع

حرصًا على توفير أرقى خدمات الرعاية الصحية لكوادرها، نظمّت "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يومًا صحيًّا، خصص لموظفيها في منطقة الرياض.

وقد استفاد المشاركون بهذا اليوم الصحي من كادر الشركة في المنطقة من تلقي الاستشارات الطبية لنخبة من الأطباء والاستشاريين بتخصصات طبية مختلفة، بعد تسجيل العلامات الحيوية لكل منهم من قبل فريق تمريضي مهني.

ويأتي تنظيم هذا اليوم انطلاقًا من حرص "دهانات الجزيرة" على رعاية كوادرها وتوفير كافة سبل تمتعهم بصحة جيدة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لرعايتهم وعلاجهم، باعتبار الكادر البشري أحد المقومات الأساسية في دفع عجلة التطوير بالشركة ومواصلة عطائها لكافة عملائها داخل المملكة وخارجها.

ويعكس إقامة "دهانات الجزيرة" لهذا اليوم الصحي، سعيها لخلق بيئة عمل صحية مشجعة على التميّز والإبداع، ورفع مستوى الوعي الصحي داخل منشآتها، والاستثمار في الطاقات البشرية، تعزيزًا لدعائم الابتكار والاحترافية والاستدامة في صناعة الدهانات، ودعمًا لرؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع آمن لكافة قاطنيه من المواطنين والمقيمين، ليتمتعوا بالعيش الرغيد، وبحياة مديدة، وصحة موفورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "دهانات الجزيرة" تنظّم يومًا صحيًّا لكوادرها في منطقة الرياض
سبق

حرصًا على توفير أرقى خدمات الرعاية الصحية لكوادرها، نظمّت "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يومًا صحيًّا، خصص لموظفيها في منطقة الرياض.

وقد استفاد المشاركون بهذا اليوم الصحي من كادر الشركة في المنطقة من تلقي الاستشارات الطبية لنخبة من الأطباء والاستشاريين بتخصصات طبية مختلفة، بعد تسجيل العلامات الحيوية لكل منهم من قبل فريق تمريضي مهني.

ويأتي تنظيم هذا اليوم انطلاقًا من حرص "دهانات الجزيرة" على رعاية كوادرها وتوفير كافة سبل تمتعهم بصحة جيدة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لرعايتهم وعلاجهم، باعتبار الكادر البشري أحد المقومات الأساسية في دفع عجلة التطوير بالشركة ومواصلة عطائها لكافة عملائها داخل المملكة وخارجها.

ويعكس إقامة "دهانات الجزيرة" لهذا اليوم الصحي، سعيها لخلق بيئة عمل صحية مشجعة على التميّز والإبداع، ورفع مستوى الوعي الصحي داخل منشآتها، والاستثمار في الطاقات البشرية، تعزيزًا لدعائم الابتكار والاحترافية والاستدامة في صناعة الدهانات، ودعمًا لرؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع آمن لكافة قاطنيه من المواطنين والمقيمين، ليتمتعوا بالعيش الرغيد، وبحياة مديدة، وصحة موفورة.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
10:53 AM

بالفيديو.. "دهانات الجزيرة" تنظّم يومًا صحيًّا لكوادرها في منطقة الرياض

سعيًا لبيئة عمل صحيّة مشجعة على التميّز والإبداع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حرصًا على توفير أرقى خدمات الرعاية الصحية لكوادرها، نظمّت "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يومًا صحيًّا، خصص لموظفيها في منطقة الرياض.

وقد استفاد المشاركون بهذا اليوم الصحي من كادر الشركة في المنطقة من تلقي الاستشارات الطبية لنخبة من الأطباء والاستشاريين بتخصصات طبية مختلفة، بعد تسجيل العلامات الحيوية لكل منهم من قبل فريق تمريضي مهني.

ويأتي تنظيم هذا اليوم انطلاقًا من حرص "دهانات الجزيرة" على رعاية كوادرها وتوفير كافة سبل تمتعهم بصحة جيدة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لرعايتهم وعلاجهم، باعتبار الكادر البشري أحد المقومات الأساسية في دفع عجلة التطوير بالشركة ومواصلة عطائها لكافة عملائها داخل المملكة وخارجها.

ويعكس إقامة "دهانات الجزيرة" لهذا اليوم الصحي، سعيها لخلق بيئة عمل صحية مشجعة على التميّز والإبداع، ورفع مستوى الوعي الصحي داخل منشآتها، والاستثمار في الطاقات البشرية، تعزيزًا لدعائم الابتكار والاحترافية والاستدامة في صناعة الدهانات، ودعمًا لرؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع آمن لكافة قاطنيه من المواطنين والمقيمين، ليتمتعوا بالعيش الرغيد، وبحياة مديدة، وصحة موفورة.

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