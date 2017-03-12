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السفارة في سريلانكا: شهادة pcr ليست شرطًا للعودة إلى السعودية

دعت مَن لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية بضرورة التنسيق المبكر

أكدت سفارة المملكة في سريلانكا اليوم، أن شهادة pcr ليست شرطًا لعودة المواطنين إلى المملكة في حال رغبتهم بالعودة.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تودّ سفارة المملكة في كولمبو، إحاطة المواطنين المتواجدين في سريلانكا في حال رغبتهم بالعودة إلى المملكة، بأنه لا يُشترط حصولهم على شهادة مخبرية pcr. وتأمل من المواطنين الذين لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية ويرغبون بالعودة للمملكة، التنسيق مبكرًا مع تلك الناقلات، وتجدد السفارة أهمية التواصل معها للمساعدة عبر الأرقام التالية: 0094722229966، و0094112682089.

سفارة المملكة في سريلانكا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة في سريلانكا: شهادة pcr ليست شرطًا للعودة إلى السعودية
سبق

أكدت سفارة المملكة في سريلانكا اليوم، أن شهادة pcr ليست شرطًا لعودة المواطنين إلى المملكة في حال رغبتهم بالعودة.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تودّ سفارة المملكة في كولمبو، إحاطة المواطنين المتواجدين في سريلانكا في حال رغبتهم بالعودة إلى المملكة، بأنه لا يُشترط حصولهم على شهادة مخبرية pcr. وتأمل من المواطنين الذين لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية ويرغبون بالعودة للمملكة، التنسيق مبكرًا مع تلك الناقلات، وتجدد السفارة أهمية التواصل معها للمساعدة عبر الأرقام التالية: 0094722229966، و0094112682089.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:30 AM

السفارة في سريلانكا: شهادة pcr ليست شرطًا للعودة إلى السعودية

دعت مَن لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية بضرورة التنسيق المبكر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت سفارة المملكة في سريلانكا اليوم، أن شهادة pcr ليست شرطًا لعودة المواطنين إلى المملكة في حال رغبتهم بالعودة.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تودّ سفارة المملكة في كولمبو، إحاطة المواطنين المتواجدين في سريلانكا في حال رغبتهم بالعودة إلى المملكة، بأنه لا يُشترط حصولهم على شهادة مخبرية pcr. وتأمل من المواطنين الذين لديهم حجوزات لخطوط طيران أجنبية ويرغبون بالعودة للمملكة، التنسيق مبكرًا مع تلك الناقلات، وتجدد السفارة أهمية التواصل معها للمساعدة عبر الأرقام التالية: 0094722229966، و0094112682089.

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