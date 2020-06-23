اقتصادي "عن انضمام السعودية لـ"فاتف": ستقود المنطقة العربية

قال: باتت أحد مرتكزات المجتمع الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال.. وأخرست الألسن

أشاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بانضمام السعودية إلى مجموعة العمل المالي (فاتف)، والذي يفتح آفاقًا واسعة لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد السعودي، دون أن تكون عُرضة للقلق من أي حملات مشبوهة؛ مبينًا أن العضوية تعد إقرارًا دوليًّا بتطبيق المملكة المعايير العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يضع حدًّا للحملات مدفوعة الأجر من بعض الوسائل الإعلامية ضد المملكة.

وقال المغلوث: "تُعد المجموعة منظمة حكومية دولية أُسست عام 1989 بمبادرة من مجموعة السبع؛ لوضع سياسات لمكافحة غسل الأموال، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 توسعت ولايتها لتشمل تمويل الإرهاب.

وتابع: ينصب عمل المجموعة في الأساس على دراسة اتجاهات غسل الأموال ورصد الأنشطة التشريعية والمالية وإنفاذ القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وإصدار توصيات ومعايير مكافحة غسل الأموال.

وبيّن عضو الجمعية السعودية للاقتصاد "أن توصيات المجموعة في هذا المجال تُعَد من المعيار العالمي في مواجهات الأفراد والجماعات والدول المتورطة في غسل الأموال، وتعتبر المملكة العربية السعودية عضوًا مؤسسًا لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ نوفمبر 2004، وتَلَقّت دعوة من (فاتف) في بداية 2015 للانضمام كعضو مراقب، وحصلت على مقعد عضو مراقب في شهر يوينو 2015، وأتمت عملية التقييم المتبادل للحصول على العضوية في يونيو 2018.

وأضاف: "تعتبر المملكة أول دولة عربية تنال عضوية مجموعة العمل المالي، وستتولى عمليًّا الدور القيادي في المنطقة العربية، بحكم عضويتها والثقة الدولية في استيفاء الشروط العالمية المطلوبة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وتابع: "وستكون عضوية المملكة محفزًا لدول عربية أخرى في الإقليم لأن تحذوَ حذو المملكة، وهذا ربما يتطلب بعض الوقت؛ نظرًا للشروط الصعبة التي تضعها المجموعة لنيْل العضوية؛ لكن سيكون في مقدور المجموعة الاعتماد والارتكان إلى السعودية لمتابعة الوضع الإقليمي في هذا الشأن.

وتأتي أهمية انضمام المملكة لمجموعة العمل المالي؛ لأنها باتت أحد مرتكزات المجتمع الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المكانة الدولية وهذا أمر شديد الأهمية في السياق السياسي العالمي؛ حيث إن العضوية الجديدة تمنح السلطات السعودية ما يمكن القول إنها وضعية خاصة في هذا المجال؛ خاصة إذا أخذ في الحسبان أن فريق العمل المالي، هو في حقيقته مجموعة نخبوية تضم نحو 39 دولة تمثل رأس الحربة العالمية في مجال مكافحة الإرهاب.

وختم المغلوث "أن حصول السعودية على عضوية المجموعة سيمنح الاقتصاد السعودي مزيدًا من الانسجام مع التوجهات العامة لـ"رؤية المملكة 2030"؛ خاصة في ضوء تولي المملكة الرئاسة المقبلة لمجموعة العشرين المقرر أن تعقد قمتها في اليابان؛ وهو ما سيمنح السعودية مزيدًا من الآليات لتطبيق رؤيتها لإصلاح الاقتصاد العالمي، والتغلب على ما به من مشكلات تؤدي إلى تآكله، ومن أبرز تلك المشكلات غسل الأموال.