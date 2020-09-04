النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بهدف "جوانكا".. الشباب أخذ نصيبه وأرسل الحزم إلى دوري الأولى

في الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أرسل الشباب نظيره الحزم إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى؛ وذلك بعد أن أسقطه بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض.

وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده النقطي إلى 43، فيما بقي الحزم عند رصيده السابق 27 نقطة.

تفاصيل الشوط الأول لم تكن مُرضية للطرفين، وخرج الفريقان بالتعادل السلبي، وكانت الكرة الأبرز في هذا الشوط هي التي تصدت لها العارضة الحزماوية من رأسية مهاجم الشباب عبد الله الحمدان.

وفي الشوط الثاني بادر الشباب بزيارة مرمى الحزم بهدف "جوانكا" عند الدقيقة الـ46.

وشهد الشوط الثاني تألق حارس الشباب مروان الحيدري؛ إذ تصدى لأكثر من كرة حزماوية خطيرة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الحزم الشباب الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بهدف "جوانكا".. الشباب أخذ نصيبه وأرسل الحزم إلى دوري الأولى
سبق

أرسل الشباب نظيره الحزم إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى؛ وذلك بعد أن أسقطه بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض.

وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده النقطي إلى 43، فيما بقي الحزم عند رصيده السابق 27 نقطة.

تفاصيل الشوط الأول لم تكن مُرضية للطرفين، وخرج الفريقان بالتعادل السلبي، وكانت الكرة الأبرز في هذا الشوط هي التي تصدت لها العارضة الحزماوية من رأسية مهاجم الشباب عبد الله الحمدان.

وفي الشوط الثاني بادر الشباب بزيارة مرمى الحزم بهدف "جوانكا" عند الدقيقة الـ46.

وشهد الشوط الثاني تألق حارس الشباب مروان الحيدري؛ إذ تصدى لأكثر من كرة حزماوية خطيرة.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
10:49 PM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
11:56 PM

بهدف "جوانكا".. الشباب أخذ نصيبه وأرسل الحزم إلى دوري الأولى

في الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
930

أرسل الشباب نظيره الحزم إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى؛ وذلك بعد أن أسقطه بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض.

وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده النقطي إلى 43، فيما بقي الحزم عند رصيده السابق 27 نقطة.

تفاصيل الشوط الأول لم تكن مُرضية للطرفين، وخرج الفريقان بالتعادل السلبي، وكانت الكرة الأبرز في هذا الشوط هي التي تصدت لها العارضة الحزماوية من رأسية مهاجم الشباب عبد الله الحمدان.

وفي الشوط الثاني بادر الشباب بزيارة مرمى الحزم بهدف "جوانكا" عند الدقيقة الـ46.

وشهد الشوط الثاني تألق حارس الشباب مروان الحيدري؛ إذ تصدى لأكثر من كرة حزماوية خطيرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,576
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,695
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,091
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,237

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة