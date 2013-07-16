النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حادث تصادم يخلف 11 إصابة بـ"بللسمر عسير"

باشرتها هيئة الهلال الأحمر بأربع فرق إسعافية

خلف حادث مروري وقع مساء أمس في بللسمر شمال عسير 11 إصابة.

وتفصيلاً؛ قال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، إن هلال عسير باشر حادث تصادم على طريق بللسمر باتجاه تنومة بأربع فرق إسعافية.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة بلاغ عن الحادث عند الساعة 20:41 من مساء أمس تم توجيه الفرق الإسعافية واتضح وجود 11 إصابة متفرقة.

وأردف الشهري قائلاً: تم التعامل مع الحالات وكان من بين الإصابات 4 حالات خطيرة وحالة بسيطة تم نقلها عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى بللسمر وبقية الحالات نقلت عن طريق جهات أخرى شاركت بالحادث من بينها 4 حالات نقلت عن طريق المواطنين وتمنى هلال عسير للمصابين الشفاء العاجل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
حادث تصادم يخلف 11 إصابة بـ"بللسمر عسير"
سبق

خلف حادث مروري وقع مساء أمس في بللسمر شمال عسير 11 إصابة.

وتفصيلاً؛ قال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، إن هلال عسير باشر حادث تصادم على طريق بللسمر باتجاه تنومة بأربع فرق إسعافية.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة بلاغ عن الحادث عند الساعة 20:41 من مساء أمس تم توجيه الفرق الإسعافية واتضح وجود 11 إصابة متفرقة.

وأردف الشهري قائلاً: تم التعامل مع الحالات وكان من بين الإصابات 4 حالات خطيرة وحالة بسيطة تم نقلها عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى بللسمر وبقية الحالات نقلت عن طريق جهات أخرى شاركت بالحادث من بينها 4 حالات نقلت عن طريق المواطنين وتمنى هلال عسير للمصابين الشفاء العاجل.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:56 AM
اخر تعديل
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
01:45 AM

حادث تصادم يخلف 11 إصابة بـ"بللسمر عسير"

باشرتها هيئة الهلال الأحمر بأربع فرق إسعافية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
1
1,121

خلف حادث مروري وقع مساء أمس في بللسمر شمال عسير 11 إصابة.

وتفصيلاً؛ قال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، إن هلال عسير باشر حادث تصادم على طريق بللسمر باتجاه تنومة بأربع فرق إسعافية.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة بلاغ عن الحادث عند الساعة 20:41 من مساء أمس تم توجيه الفرق الإسعافية واتضح وجود 11 إصابة متفرقة.

وأردف الشهري قائلاً: تم التعامل مع الحالات وكان من بين الإصابات 4 حالات خطيرة وحالة بسيطة تم نقلها عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى بللسمر وبقية الحالات نقلت عن طريق جهات أخرى شاركت بالحادث من بينها 4 حالات نقلت عن طريق المواطنين وتمنى هلال عسير للمصابين الشفاء العاجل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,025
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,870
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,998
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,812

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة