النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقني الرياض" تستقبل طلبات متدربي برامج المعاهد المسائية

بـ"الثانوية الصناعية والعمارة والتشييد"

بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، استقبال طلبات الالتحاق في برامج التدريب المسائي، في ثلاثة عشر معهدًا في المنطقة.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني في الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل: إن هذه البرامج تشمل جميع التخصصات المتاحة في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد، ويتاح التقديم على هذا النوع من البرامج عبر بوابة القبول الموحّد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأضاف: البرامج المسائية تقام لمدة فصل تدريبي واحد، ومتاحة لجميع أفراد المجتمع من الرجال "مواطنين ومقيمين"، سواء موظفي القطاع الخاص أو الحكومي الراغبين في اكتساب مهارات في المجالات المتاحة.

ولفت إلى أن ضوابط القبول بهذه البرامج تتاح لمن هو فوق ستة عشر عامًا، ويستمرّ القبول فيها حتى تاريخ السابع عشر من الشهر الجاري.

وأوضح "المقبل" أن هذه مبادرة المؤسسة تهدف إلى نشر ثقافة المهنة وتعليمها بين أفراد المجتمع، إضافة إلى سد الاحتياج في سوق العمل من المهن ذات الاحتياج المستمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تقني الرياض" تستقبل طلبات متدربي برامج المعاهد المسائية
سبق

بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، استقبال طلبات الالتحاق في برامج التدريب المسائي، في ثلاثة عشر معهدًا في المنطقة.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني في الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل: إن هذه البرامج تشمل جميع التخصصات المتاحة في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد، ويتاح التقديم على هذا النوع من البرامج عبر بوابة القبول الموحّد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأضاف: البرامج المسائية تقام لمدة فصل تدريبي واحد، ومتاحة لجميع أفراد المجتمع من الرجال "مواطنين ومقيمين"، سواء موظفي القطاع الخاص أو الحكومي الراغبين في اكتساب مهارات في المجالات المتاحة.

ولفت إلى أن ضوابط القبول بهذه البرامج تتاح لمن هو فوق ستة عشر عامًا، ويستمرّ القبول فيها حتى تاريخ السابع عشر من الشهر الجاري.

وأوضح "المقبل" أن هذه مبادرة المؤسسة تهدف إلى نشر ثقافة المهنة وتعليمها بين أفراد المجتمع، إضافة إلى سد الاحتياج في سوق العمل من المهن ذات الاحتياج المستمر.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
05:25 PM

"تقني الرياض" تستقبل طلبات متدربي برامج المعاهد المسائية

بـ"الثانوية الصناعية والعمارة والتشييد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
158

بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، استقبال طلبات الالتحاق في برامج التدريب المسائي، في ثلاثة عشر معهدًا في المنطقة.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني في الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل: إن هذه البرامج تشمل جميع التخصصات المتاحة في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد، ويتاح التقديم على هذا النوع من البرامج عبر بوابة القبول الموحّد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأضاف: البرامج المسائية تقام لمدة فصل تدريبي واحد، ومتاحة لجميع أفراد المجتمع من الرجال "مواطنين ومقيمين"، سواء موظفي القطاع الخاص أو الحكومي الراغبين في اكتساب مهارات في المجالات المتاحة.

ولفت إلى أن ضوابط القبول بهذه البرامج تتاح لمن هو فوق ستة عشر عامًا، ويستمرّ القبول فيها حتى تاريخ السابع عشر من الشهر الجاري.

وأوضح "المقبل" أن هذه مبادرة المؤسسة تهدف إلى نشر ثقافة المهنة وتعليمها بين أفراد المجتمع، إضافة إلى سد الاحتياج في سوق العمل من المهن ذات الاحتياج المستمر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,457
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,467
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,299
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,619

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة