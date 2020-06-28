"تقني الرياض" تستقبل طلبات متدربي برامج المعاهد المسائية

بـ"الثانوية الصناعية والعمارة والتشييد"

بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، استقبال طلبات الالتحاق في برامج التدريب المسائي، في ثلاثة عشر معهدًا في المنطقة.



وقال مدير عام التدريب التقني والمهني في الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل: إن هذه البرامج تشمل جميع التخصصات المتاحة في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد، ويتاح التقديم على هذا النوع من البرامج عبر بوابة القبول الموحّد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.



وأضاف: البرامج المسائية تقام لمدة فصل تدريبي واحد، ومتاحة لجميع أفراد المجتمع من الرجال "مواطنين ومقيمين"، سواء موظفي القطاع الخاص أو الحكومي الراغبين في اكتساب مهارات في المجالات المتاحة.



ولفت إلى أن ضوابط القبول بهذه البرامج تتاح لمن هو فوق ستة عشر عامًا، ويستمرّ القبول فيها حتى تاريخ السابع عشر من الشهر الجاري.



وأوضح "المقبل" أن هذه مبادرة المؤسسة تهدف إلى نشر ثقافة المهنة وتعليمها بين أفراد المجتمع، إضافة إلى سد الاحتياج في سوق العمل من المهن ذات الاحتياج المستمر.