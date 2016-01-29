النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات ترد على بريطانيا: لدينا برنامج طموح للتطعيم ضدّ كورونا يحتل المرتبة الثانية عالمياً

قالت: سجّلنا أعلى معدل اختبار للفرد على مستوى العالم

أكّدت الإمارات أنها ستستمر في الحفاظ على دورها كمركز مهم للسفر والخدمات اللوجستية، وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة.

جاء ذلك رداً على قرار المملكة المتحدة إدراجها في القائمة الحمراء لحظر السفر، التي تحظر استقبال الرحلات القادمة إلى بريطانيا.

وقالت الإمارات في بيان لها: "اطلعت دولة الإمارات على قرار المملكة المتحدة بوضع قيود السفر على الرحلات الجوية القادمة من الإمارات، وتؤكّد أنها ستستمر في الحفاظ على دورها كمركز مهم للسفر والخدمات اللوجستية وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة".

وتابعت الإمارات في بيانها أنها مستمرة في مواجهة التحديات المختلفة، في إطار الجهود العالمية الموحّدة للحد من الجائحة بطريقة علمية ومدروسة، وتشارك في حوار مستمر مع الخبراء وصُناع القرار في جميع أنحاء العالم.

وقالت مديرة إدارة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية هند العتيبة؛ إن حجر الزاوية في مكافحة الجائحة هو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، حيث سجّلت الإمارات أعلى معدل اختبار للفرد على مستوى العالم.

وأكّدت العتيبة؛ أن الإمارات كثّفت في ظل المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم جهودها للتخفيف من هذه المخاطر.

وأضافت أن التدابير الجديدة تشمل إلزام المسافرين القادمين بإبراز فحص PCR سلبي، وفرض قيود على أماكن الترفيه والتجمعات، وتنفيذ حملات توعية بشكل مستمر وبشفافية عالية.

وأضافت: "نحن واثقون ببرنامج التطعيم الطموح لدينا الذي يحتل المرتبة الثانية عالمياً في مجموع جرعات اللقاح الموزعة بالنسبة لعدد الأفراد، ولدينا ثقة تامة بالبنية التحتية الطبية وبالعاملين في الخطوط الأمامية".

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمسافرين البريطانيين المتأثرين بهذا القرار، ستقوم دولة الإمارات بتمديد تأشيرات زيارتهم من دون أيّ رسوم إضافية، في ظل الظروف الراهنة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات ترد على بريطانيا: لدينا برنامج طموح للتطعيم ضدّ كورونا يحتل المرتبة الثانية عالمياً
سبق

أكّدت الإمارات أنها ستستمر في الحفاظ على دورها كمركز مهم للسفر والخدمات اللوجستية، وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة.

جاء ذلك رداً على قرار المملكة المتحدة إدراجها في القائمة الحمراء لحظر السفر، التي تحظر استقبال الرحلات القادمة إلى بريطانيا.

وقالت الإمارات في بيان لها: "اطلعت دولة الإمارات على قرار المملكة المتحدة بوضع قيود السفر على الرحلات الجوية القادمة من الإمارات، وتؤكّد أنها ستستمر في الحفاظ على دورها كمركز مهم للسفر والخدمات اللوجستية وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة".

وتابعت الإمارات في بيانها أنها مستمرة في مواجهة التحديات المختلفة، في إطار الجهود العالمية الموحّدة للحد من الجائحة بطريقة علمية ومدروسة، وتشارك في حوار مستمر مع الخبراء وصُناع القرار في جميع أنحاء العالم.

وقالت مديرة إدارة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية هند العتيبة؛ إن حجر الزاوية في مكافحة الجائحة هو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، حيث سجّلت الإمارات أعلى معدل اختبار للفرد على مستوى العالم.

وأكّدت العتيبة؛ أن الإمارات كثّفت في ظل المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم جهودها للتخفيف من هذه المخاطر.

وأضافت أن التدابير الجديدة تشمل إلزام المسافرين القادمين بإبراز فحص PCR سلبي، وفرض قيود على أماكن الترفيه والتجمعات، وتنفيذ حملات توعية بشكل مستمر وبشفافية عالية.

وأضافت: "نحن واثقون ببرنامج التطعيم الطموح لدينا الذي يحتل المرتبة الثانية عالمياً في مجموع جرعات اللقاح الموزعة بالنسبة لعدد الأفراد، ولدينا ثقة تامة بالبنية التحتية الطبية وبالعاملين في الخطوط الأمامية".

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمسافرين البريطانيين المتأثرين بهذا القرار، ستقوم دولة الإمارات بتمديد تأشيرات زيارتهم من دون أيّ رسوم إضافية، في ظل الظروف الراهنة.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
01:12 PM

الإمارات ترد على بريطانيا: لدينا برنامج طموح للتطعيم ضدّ كورونا يحتل المرتبة الثانية عالمياً

قالت: سجّلنا أعلى معدل اختبار للفرد على مستوى العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,398

أكّدت الإمارات أنها ستستمر في الحفاظ على دورها كمركز مهم للسفر والخدمات اللوجستية، وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة.

جاء ذلك رداً على قرار المملكة المتحدة إدراجها في القائمة الحمراء لحظر السفر، التي تحظر استقبال الرحلات القادمة إلى بريطانيا.

وقالت الإمارات في بيان لها: "اطلعت دولة الإمارات على قرار المملكة المتحدة بوضع قيود السفر على الرحلات الجوية القادمة من الإمارات، وتؤكّد أنها ستستمر في الحفاظ على دورها كمركز مهم للسفر والخدمات اللوجستية وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة".

وتابعت الإمارات في بيانها أنها مستمرة في مواجهة التحديات المختلفة، في إطار الجهود العالمية الموحّدة للحد من الجائحة بطريقة علمية ومدروسة، وتشارك في حوار مستمر مع الخبراء وصُناع القرار في جميع أنحاء العالم.

وقالت مديرة إدارة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية هند العتيبة؛ إن حجر الزاوية في مكافحة الجائحة هو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، حيث سجّلت الإمارات أعلى معدل اختبار للفرد على مستوى العالم.

وأكّدت العتيبة؛ أن الإمارات كثّفت في ظل المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم جهودها للتخفيف من هذه المخاطر.

وأضافت أن التدابير الجديدة تشمل إلزام المسافرين القادمين بإبراز فحص PCR سلبي، وفرض قيود على أماكن الترفيه والتجمعات، وتنفيذ حملات توعية بشكل مستمر وبشفافية عالية.

وأضافت: "نحن واثقون ببرنامج التطعيم الطموح لدينا الذي يحتل المرتبة الثانية عالمياً في مجموع جرعات اللقاح الموزعة بالنسبة لعدد الأفراد، ولدينا ثقة تامة بالبنية التحتية الطبية وبالعاملين في الخطوط الأمامية".

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمسافرين البريطانيين المتأثرين بهذا القرار، ستقوم دولة الإمارات بتمديد تأشيرات زيارتهم من دون أيّ رسوم إضافية، في ظل الظروف الراهنة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,639
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,191
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,139
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,032

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة