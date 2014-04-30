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شاهد.. مياه الأمطار الراكدة تحتجز بعض سكان قيم الطائف وتمنعهم من المسجد

وسط مطالبات بإنهاء معاناتهم.. والأمانة اكتفت بإرسال صهريجين لشفطها

احتجزت مياه الأمطار الراكدة أكثر من 20 عمارة سكنية في حي القيم بالطائف، بالحلقة الغربية، وتحديدًا المنطقة التي تقع خلف مكتب الزراعة القديم، فيما اشتكى الأهالي المُتضررون، مؤكدين أن الأمانة لم تستجب لمطالبهم منذُ أكثر من سبع سنوات.

عددٌ من السُكان، من بينهم: "فهد بن زايد العبيدي ، وفهد بن بخيت العتيبي، وفواز الثقفي" وصفوا لـ "سبق" الحال الذي يعيشونه بالصعب جدًا، وقالوا: منذُ هطول الأمطار الأخيرة على الحي والطائف عامةً، قبل عدة أيام، ونحنُ نعاني أشد المعاناة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار لنحو المتر، وبقاء المياه في شوارع الحي، محتجزة سُكان تلك العمائر والذين يجدون صعوبة بالغة في الخروج منها، كذلك "جامع الرضوان" لم نعد نستطع أن نذهب إليه لأداء الصلوات.

وأكدوا أن بقاء تلك مياه الأمطار وركودها سببه عدم وجود قنوات تصريف للمياه، وأنهم منذُ سبع سنوات وهم يُطالبون الأمانة بتوفير تلك الخدمة دون جدوى، مشيرين إلى أنهم كانوا قد راجعوا الأمانة أخيرًا وكان ردهم: "لم يردنا أي دعم لأي مشروع".

وبينوا أن الأمانة اكتفت بإرسال عدد 2 صهريج لشفط المياه الراكدة حاليًا وتركت الحال على وضعه دون أي اهتمام.

وناشدوا إنقاذهم من عواقب تلك المياه الملوثة الراكدة والتي تُشكل خطورة على صحة السُكان، حيث قد يجتمع عليها البعوض الناقل للمرض، كذلك الحشرات، ما يُنبئ بوضع صحي خطر.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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شاهد.. مياه الأمطار الراكدة تحتجز بعض سكان قيم الطائف وتمنعهم من المسجد
سبق

احتجزت مياه الأمطار الراكدة أكثر من 20 عمارة سكنية في حي القيم بالطائف، بالحلقة الغربية، وتحديدًا المنطقة التي تقع خلف مكتب الزراعة القديم، فيما اشتكى الأهالي المُتضررون، مؤكدين أن الأمانة لم تستجب لمطالبهم منذُ أكثر من سبع سنوات.

عددٌ من السُكان، من بينهم: "فهد بن زايد العبيدي ، وفهد بن بخيت العتيبي، وفواز الثقفي" وصفوا لـ "سبق" الحال الذي يعيشونه بالصعب جدًا، وقالوا: منذُ هطول الأمطار الأخيرة على الحي والطائف عامةً، قبل عدة أيام، ونحنُ نعاني أشد المعاناة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار لنحو المتر، وبقاء المياه في شوارع الحي، محتجزة سُكان تلك العمائر والذين يجدون صعوبة بالغة في الخروج منها، كذلك "جامع الرضوان" لم نعد نستطع أن نذهب إليه لأداء الصلوات.

وأكدوا أن بقاء تلك مياه الأمطار وركودها سببه عدم وجود قنوات تصريف للمياه، وأنهم منذُ سبع سنوات وهم يُطالبون الأمانة بتوفير تلك الخدمة دون جدوى، مشيرين إلى أنهم كانوا قد راجعوا الأمانة أخيرًا وكان ردهم: "لم يردنا أي دعم لأي مشروع".

وبينوا أن الأمانة اكتفت بإرسال عدد 2 صهريج لشفط المياه الراكدة حاليًا وتركت الحال على وضعه دون أي اهتمام.

وناشدوا إنقاذهم من عواقب تلك المياه الملوثة الراكدة والتي تُشكل خطورة على صحة السُكان، حيث قد يجتمع عليها البعوض الناقل للمرض، كذلك الحشرات، ما يُنبئ بوضع صحي خطر.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
11:14 PM

شاهد.. مياه الأمطار الراكدة تحتجز بعض سكان قيم الطائف وتمنعهم من المسجد

وسط مطالبات بإنهاء معاناتهم.. والأمانة اكتفت بإرسال صهريجين لشفطها

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فهد العتيبي - الطائف
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1,484

احتجزت مياه الأمطار الراكدة أكثر من 20 عمارة سكنية في حي القيم بالطائف، بالحلقة الغربية، وتحديدًا المنطقة التي تقع خلف مكتب الزراعة القديم، فيما اشتكى الأهالي المُتضررون، مؤكدين أن الأمانة لم تستجب لمطالبهم منذُ أكثر من سبع سنوات.

عددٌ من السُكان، من بينهم: "فهد بن زايد العبيدي ، وفهد بن بخيت العتيبي، وفواز الثقفي" وصفوا لـ "سبق" الحال الذي يعيشونه بالصعب جدًا، وقالوا: منذُ هطول الأمطار الأخيرة على الحي والطائف عامةً، قبل عدة أيام، ونحنُ نعاني أشد المعاناة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار لنحو المتر، وبقاء المياه في شوارع الحي، محتجزة سُكان تلك العمائر والذين يجدون صعوبة بالغة في الخروج منها، كذلك "جامع الرضوان" لم نعد نستطع أن نذهب إليه لأداء الصلوات.

وأكدوا أن بقاء تلك مياه الأمطار وركودها سببه عدم وجود قنوات تصريف للمياه، وأنهم منذُ سبع سنوات وهم يُطالبون الأمانة بتوفير تلك الخدمة دون جدوى، مشيرين إلى أنهم كانوا قد راجعوا الأمانة أخيرًا وكان ردهم: "لم يردنا أي دعم لأي مشروع".

وبينوا أن الأمانة اكتفت بإرسال عدد 2 صهريج لشفط المياه الراكدة حاليًا وتركت الحال على وضعه دون أي اهتمام.

وناشدوا إنقاذهم من عواقب تلك المياه الملوثة الراكدة والتي تُشكل خطورة على صحة السُكان، حيث قد يجتمع عليها البعوض الناقل للمرض، كذلك الحشرات، ما يُنبئ بوضع صحي خطر.

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