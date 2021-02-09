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"منشآت" تطلق برنامج رواد "ذكاء" لدعم التحول الرقمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

يوفر المسارُ الدعمَ عن طريق تحسين تجربة المستخدم بتقييمها واقتراح المميزات المناسبة

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ممثلة في مركز ذكاء، عن إطلاق برنامج رواد ذكاء بنسخته الرابعة، الذي يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تقليل التكاليف التشغيلية ورفع كفاءتها، وإيجاد مصادر دخل جديدة، وتقديم خدمات ومنتجات جديدة، إضافة إلى الوصول لشريحة أكبر من العملاء والشركاء والمستثمرين؛ من خلال مسارين: الأول للمنشآت التقنية، والثاني للمنشآت غير التقنية؛ مبينة أن الأربعاء 17 فبراير 2021م موعد نهائي للتسجيل في البرنامج.

ويوفر مسار المنشآت التقنية الدعمَ عن طريق تحسين تجربة المستخدم بتقييمها واقتراح المميزات المناسبة، وتنظيم الفريق التقني، ومعرفة الخبرات المطلوبة لتطوير المنتج، وتطوير المنتج التقني بإضافة خصائص جديدة ومتطورة؛ في حين يمتاز مسار المنشآت غير التقنية بتعريف آلية وطرق جمع وتحليل البيانات وحمايتها، واستكشاف الأدوات التقنية للوصول لأهداف المنشأة، وربط ودمج الأنظمة المختلفة للخروج بنظام متكامل لإدارة ذكية.

ودعت "منشآت"، الراغبين في التسجيل إلى زيارة الرابط: https://ai-ds.thakaa.sa/programs/thakaa-pioneers؛ مبينة أن الأربعاء 17 فبراير 2021م موعد نهائي للتسجيل في البرنامج؛ على أن يتم إعلان المرشحين يوم الأربعاء 3 مارس 2021م، لينطلق بعدها البرنامج لمدة شهرين يتم خلالها توفير دعم كامل للمنشآت المشاركة عن طريق تعيين مرشد خاص لكل منشأة للعمل معها خلال فترة البرنامج.

يُذكر أن مركز "ذكاء" هو أحد مراكز الابتكار التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ لتحفيز الابتكار وتبني التقنية، ودعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأس المال البشري، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر إيجاد شركات ابتكارية ناشئة وزيادة كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منشآت" تطلق برنامج رواد "ذكاء" لدعم التحول الرقمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ممثلة في مركز ذكاء، عن إطلاق برنامج رواد ذكاء بنسخته الرابعة، الذي يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تقليل التكاليف التشغيلية ورفع كفاءتها، وإيجاد مصادر دخل جديدة، وتقديم خدمات ومنتجات جديدة، إضافة إلى الوصول لشريحة أكبر من العملاء والشركاء والمستثمرين؛ من خلال مسارين: الأول للمنشآت التقنية، والثاني للمنشآت غير التقنية؛ مبينة أن الأربعاء 17 فبراير 2021م موعد نهائي للتسجيل في البرنامج.

ويوفر مسار المنشآت التقنية الدعمَ عن طريق تحسين تجربة المستخدم بتقييمها واقتراح المميزات المناسبة، وتنظيم الفريق التقني، ومعرفة الخبرات المطلوبة لتطوير المنتج، وتطوير المنتج التقني بإضافة خصائص جديدة ومتطورة؛ في حين يمتاز مسار المنشآت غير التقنية بتعريف آلية وطرق جمع وتحليل البيانات وحمايتها، واستكشاف الأدوات التقنية للوصول لأهداف المنشأة، وربط ودمج الأنظمة المختلفة للخروج بنظام متكامل لإدارة ذكية.

ودعت "منشآت"، الراغبين في التسجيل إلى زيارة الرابط: https://ai-ds.thakaa.sa/programs/thakaa-pioneers؛ مبينة أن الأربعاء 17 فبراير 2021م موعد نهائي للتسجيل في البرنامج؛ على أن يتم إعلان المرشحين يوم الأربعاء 3 مارس 2021م، لينطلق بعدها البرنامج لمدة شهرين يتم خلالها توفير دعم كامل للمنشآت المشاركة عن طريق تعيين مرشد خاص لكل منشأة للعمل معها خلال فترة البرنامج.

يُذكر أن مركز "ذكاء" هو أحد مراكز الابتكار التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ لتحفيز الابتكار وتبني التقنية، ودعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأس المال البشري، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر إيجاد شركات ابتكارية ناشئة وزيادة كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
11:57 AM

"منشآت" تطلق برنامج رواد "ذكاء" لدعم التحول الرقمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

يوفر المسارُ الدعمَ عن طريق تحسين تجربة المستخدم بتقييمها واقتراح المميزات المناسبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ممثلة في مركز ذكاء، عن إطلاق برنامج رواد ذكاء بنسخته الرابعة، الذي يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تقليل التكاليف التشغيلية ورفع كفاءتها، وإيجاد مصادر دخل جديدة، وتقديم خدمات ومنتجات جديدة، إضافة إلى الوصول لشريحة أكبر من العملاء والشركاء والمستثمرين؛ من خلال مسارين: الأول للمنشآت التقنية، والثاني للمنشآت غير التقنية؛ مبينة أن الأربعاء 17 فبراير 2021م موعد نهائي للتسجيل في البرنامج.

ويوفر مسار المنشآت التقنية الدعمَ عن طريق تحسين تجربة المستخدم بتقييمها واقتراح المميزات المناسبة، وتنظيم الفريق التقني، ومعرفة الخبرات المطلوبة لتطوير المنتج، وتطوير المنتج التقني بإضافة خصائص جديدة ومتطورة؛ في حين يمتاز مسار المنشآت غير التقنية بتعريف آلية وطرق جمع وتحليل البيانات وحمايتها، واستكشاف الأدوات التقنية للوصول لأهداف المنشأة، وربط ودمج الأنظمة المختلفة للخروج بنظام متكامل لإدارة ذكية.

ودعت "منشآت"، الراغبين في التسجيل إلى زيارة الرابط: https://ai-ds.thakaa.sa/programs/thakaa-pioneers؛ مبينة أن الأربعاء 17 فبراير 2021م موعد نهائي للتسجيل في البرنامج؛ على أن يتم إعلان المرشحين يوم الأربعاء 3 مارس 2021م، لينطلق بعدها البرنامج لمدة شهرين يتم خلالها توفير دعم كامل للمنشآت المشاركة عن طريق تعيين مرشد خاص لكل منشأة للعمل معها خلال فترة البرنامج.

يُذكر أن مركز "ذكاء" هو أحد مراكز الابتكار التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ لتحفيز الابتكار وتبني التقنية، ودعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأس المال البشري، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر إيجاد شركات ابتكارية ناشئة وزيادة كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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