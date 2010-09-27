لبنان.. "سلمان للإغاثة" يوزّع 35 طناً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً
للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية استفاد منها 4.375 فرداً
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 35 طناً من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجاً في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 4.375 فرداً.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه.
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
لبنان.. "سلمان للإغاثة" يوزّع 35 طناً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-27
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 35 طناً من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجاً في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 4.375 فرداً.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه.
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
03:55 PM
لبنان.. "سلمان للإغاثة" يوزّع 35 طناً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً
للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية استفاد منها 4.375 فرداً
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 35 طناً من السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجاً في عدد من المحافظات اللبنانية، استفاد منها 4.375 فرداً.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه.