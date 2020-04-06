صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 8.2٪ من شركة الرحلات البحرية "كرنفال"

أصبح ثالث أكبر مستثمر فيها بـ43.5 مليون سهم

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن صندوق الاستثمارات العامة اشترى مؤخرًا حصة كبيرة في شركة خط الرحلات البحرية "كرنفال". ووصفت الوكالة عملية الشراء بالممتازة بعد انخفاض السعر بنسبة 81٪ هذا العام.

وجاء في التقرير أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح يمتلك 43.5 مليون سهم في "كرنفال"، التي تتخذ من فلوريدا مقرًّا لها. ويبلغ حجم استثمارات الصندوق السعودي 8.2٪ من خط الرحلات البحرية؛ ليصبح بذلك ثالث أكبر مساهم في "كرنفال".

هذا، وتحتل "كرنفال" المرتبة الأولى في قائمة أكبر خطوط الرحلات البحرية الدولية استنادًا إلى الركاب الذين يتم نقلهم سنويًّا، وإجمالي عدد السفن في أسطولها؛ إذ تمتلك أكثر من 100 سفينة.



