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الرياض تستضيف عمومية اتحاد اللجان الأولمبية العربية.. غدًا الأربعاء

تشهد انتخاب الرئيس الجديد وأعضاء المكتب التنفيذي

تُعقد عند الثانية عشرة من ظهر غد الأربعاء الجمعية العمومية العشرون لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، التي تستضيفها اللجنة الأولمبية العربية السعودية في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية العربية.

وستشهد الجمعية انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي للدورة الرئاسية 2021-2024م، إضافة إلى عرض ومناقشة عدد من التقارير؛ والتي من أبرزها الإنجازات الرياضية العربية، ومبادرة الرياضة لأجل العمل المناخي، وتقرير دورة الألعاب الرياضية الخامسة للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2020"، كما ستتم مناقشة لوائح وأنظمة الدورات العربية، وتقرير الخطة الاستراتيجية لرياضة المرأة، ودورتي الألعاب العربية 2023م و2027م، والتقرير المالي والإداري.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المرشح الوحيد الذي قدم أوراق ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة المقبلة.

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الرياض تستضيف عمومية اتحاد اللجان الأولمبية العربية.. غدًا الأربعاء
سبق

تُعقد عند الثانية عشرة من ظهر غد الأربعاء الجمعية العمومية العشرون لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، التي تستضيفها اللجنة الأولمبية العربية السعودية في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية العربية.

وستشهد الجمعية انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي للدورة الرئاسية 2021-2024م، إضافة إلى عرض ومناقشة عدد من التقارير؛ والتي من أبرزها الإنجازات الرياضية العربية، ومبادرة الرياضة لأجل العمل المناخي، وتقرير دورة الألعاب الرياضية الخامسة للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2020"، كما ستتم مناقشة لوائح وأنظمة الدورات العربية، وتقرير الخطة الاستراتيجية لرياضة المرأة، ودورتي الألعاب العربية 2023م و2027م، والتقرير المالي والإداري.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المرشح الوحيد الذي قدم أوراق ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة المقبلة.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
04:59 PM

الرياض تستضيف عمومية اتحاد اللجان الأولمبية العربية.. غدًا الأربعاء

تشهد انتخاب الرئيس الجديد وأعضاء المكتب التنفيذي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُعقد عند الثانية عشرة من ظهر غد الأربعاء الجمعية العمومية العشرون لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، التي تستضيفها اللجنة الأولمبية العربية السعودية في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية العربية.

وستشهد الجمعية انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي للدورة الرئاسية 2021-2024م، إضافة إلى عرض ومناقشة عدد من التقارير؛ والتي من أبرزها الإنجازات الرياضية العربية، ومبادرة الرياضة لأجل العمل المناخي، وتقرير دورة الألعاب الرياضية الخامسة للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2020"، كما ستتم مناقشة لوائح وأنظمة الدورات العربية، وتقرير الخطة الاستراتيجية لرياضة المرأة، ودورتي الألعاب العربية 2023م و2027م، والتقرير المالي والإداري.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المرشح الوحيد الذي قدم أوراق ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة المقبلة.

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