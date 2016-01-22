الرائد للاستمرار بصحوته والباطن لتجاوز السلبية وأبها يسعى لتفادي مفاجأة الجيل

الإثارة تتواصل بمواجهتين ساخنتين في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تتواصل، اليوم الثلاثاء، منافسات دور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهتين ساخنتين، لا تقبل القسمة على اثنين وتقضي بخروج المغلوب من المسابقة.

ويرحل الرائد تاسع ترتيب دوري المحترفين إلى مدينة حفر الباطن لملاقاة فريقها الباطن على ملعبه الساعة (3:30) عصراً.

ويتطلع الضيوف للعودة للديار ببطاقة الترشح من بوابة الانتصار وذلك لمتابعة الصحوة والاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية في الآونة الأخيرة.

ويسعى المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي لاستثمار الروح المعنوية العالية لدى لاعبيه بعد السلسلة المميزة من النتائج في الدوري والكأس لتحقيق فوز يؤكد صواب قرار الإدارة بالتعاقد معه.

وفي المقابل يأمل الباطن تحقيق فوز يضمن له التواجد بين الثمانية الكبار في أغلى وأمجد الكؤوس في المملكة من أجل تعويض إخفاقاته والنتائج السلبية في مشواره بالدوري وأيضاً لمصالحة جماهيره التي ستسانده بقوة في المباراة.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة فريق الاتحاد في دور ثمن النهائي الذي تأهل على حساب فريق التقدم بثلاثية.

وفي ثاني المواجهات يستضيف فريق أبها ضيفه الجيل في لقاء يحمل طابع منافسات دوري الدرجة الأولى على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها الساعة (3:55) مساءً.

ويسعى أصحاب الضيافة إلى تسجيل فوز يخطف من خلاله بطاقة التأهل وأيضاً لتأكيد تفوقه على منافسه بعد أن تغلبوا عليهم في الدوري بهدف، ولتفادي أي مفاجأة من فريق الجيل على غرار ما فعلوها في الدور السابق بإقصائهم فريق الحزم أحد أركان دوري المحترفين.





ويتمنى الضيوف مواصلة نتائجهم المميزة في البطولة للعودة إلى الأحساء ببطاقة الترشح لإثبات أن ما قاموا به في الدور السابق لم يكن مجرد صدفة.

يذكر أن الفائز من اللقاء سيلاقي النصر الذي تغلب بدوره على الفيحاء بسداسية نظيفة.