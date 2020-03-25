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"تسييس الفيروس".. أمريكا تتهم الصين بإخفاء معلومات "كورونا" عن العالم

"بومبيو" شدد على حاجة الدول للبيانات لمنع انتشار الوباء

زاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من حدة انتقاداته لتعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا، متهماً "الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بحجب المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى"، حسبما ذكرت "رويترز" اليوم (الأربعاء).

وطالب "بومبيو" في مقابلة مع برنامج "واشنطن ووتش" الإذاعي، الصين بـ"الكف عن تسييس الوباء وتشويه البلاد".

وقال الوزير الأمريكي: "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".

وأضاف: "لا تزال حملات التضليل مستمرة من قبل روسيا وإيران إضافة إلى الصين، ويزعمون أن الفيروس جاء من الجيش الأمريكي وربما بدأ في إيطاليا، كل شيء للتنصل من المسؤولية“.

وأشار إلى أنه في ضوء أزمة عالمية مستمرة هناك حاجة للتأكد من أن كل دولة تتعامل اليوم بشفافية وتتشارك المعلومات عما يحدث بالفعل كي يتسنى للمجتمع العالمي وللرعاية الصحية العالمية وللعاملين في مجال الأمراض المعدية أن يبدؤوا معالجة هذا بشكل شامل“.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"تسييس الفيروس".. أمريكا تتهم الصين بإخفاء معلومات "كورونا" عن العالم
سبق

زاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من حدة انتقاداته لتعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا، متهماً "الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بحجب المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى"، حسبما ذكرت "رويترز" اليوم (الأربعاء).

وطالب "بومبيو" في مقابلة مع برنامج "واشنطن ووتش" الإذاعي، الصين بـ"الكف عن تسييس الوباء وتشويه البلاد".

وقال الوزير الأمريكي: "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".

وأضاف: "لا تزال حملات التضليل مستمرة من قبل روسيا وإيران إضافة إلى الصين، ويزعمون أن الفيروس جاء من الجيش الأمريكي وربما بدأ في إيطاليا، كل شيء للتنصل من المسؤولية“.

وأشار إلى أنه في ضوء أزمة عالمية مستمرة هناك حاجة للتأكد من أن كل دولة تتعامل اليوم بشفافية وتتشارك المعلومات عما يحدث بالفعل كي يتسنى للمجتمع العالمي وللرعاية الصحية العالمية وللعاملين في مجال الأمراض المعدية أن يبدؤوا معالجة هذا بشكل شامل“.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:04 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:08 PM

"تسييس الفيروس".. أمريكا تتهم الصين بإخفاء معلومات "كورونا" عن العالم

"بومبيو" شدد على حاجة الدول للبيانات لمنع انتشار الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من حدة انتقاداته لتعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا، متهماً "الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بحجب المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى"، حسبما ذكرت "رويترز" اليوم (الأربعاء).

وطالب "بومبيو" في مقابلة مع برنامج "واشنطن ووتش" الإذاعي، الصين بـ"الكف عن تسييس الوباء وتشويه البلاد".

وقال الوزير الأمريكي: "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".

وأضاف: "لا تزال حملات التضليل مستمرة من قبل روسيا وإيران إضافة إلى الصين، ويزعمون أن الفيروس جاء من الجيش الأمريكي وربما بدأ في إيطاليا، كل شيء للتنصل من المسؤولية“.

وأشار إلى أنه في ضوء أزمة عالمية مستمرة هناك حاجة للتأكد من أن كل دولة تتعامل اليوم بشفافية وتتشارك المعلومات عما يحدث بالفعل كي يتسنى للمجتمع العالمي وللرعاية الصحية العالمية وللعاملين في مجال الأمراض المعدية أن يبدؤوا معالجة هذا بشكل شامل“.

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