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حريق يخلي مبنى وزارة الخارجية المصرية

تمّت بشكل منظم ولم ينتج عنها أية إصابات بشرية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، نشوب حريق بمبنى الوزارة، مما استدعى إخلاءها بشكل طارئ.

وقال المتحدث أحمد حافظ: إن أجهزة إنذار الحريق في مبنى الوزارة قد انطلقت اليوم؛ نتيجة اندلاع حريق محدود بأحد طوابق المبنى، وفقاً لـRT.

وأضاف أن ذلك أعقبه تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي التي عملت بكفاءة، مؤكداً أنه تم اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية المتعلقة بأمن وسلامة العاملين بالوزارة والمبنى.

وأشار إلى أن عملية إخلاء المبنى تمت بشكل منظم، ولم ينتج عنها أية إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأنه تم انتظام العمل بالوزارة، فور التأكد من إجراءات السلامة من قبل قوات الدفاع المدني، وصرح بأنه جارٍ التحقق من الأسباب وراء نشوب هذا الحريق.

وزارة الخارجية المصرية حريق

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حريق يخلي مبنى وزارة الخارجية المصرية
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، نشوب حريق بمبنى الوزارة، مما استدعى إخلاءها بشكل طارئ.

وقال المتحدث أحمد حافظ: إن أجهزة إنذار الحريق في مبنى الوزارة قد انطلقت اليوم؛ نتيجة اندلاع حريق محدود بأحد طوابق المبنى، وفقاً لـRT.

وأضاف أن ذلك أعقبه تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي التي عملت بكفاءة، مؤكداً أنه تم اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية المتعلقة بأمن وسلامة العاملين بالوزارة والمبنى.

وأشار إلى أن عملية إخلاء المبنى تمت بشكل منظم، ولم ينتج عنها أية إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأنه تم انتظام العمل بالوزارة، فور التأكد من إجراءات السلامة من قبل قوات الدفاع المدني، وصرح بأنه جارٍ التحقق من الأسباب وراء نشوب هذا الحريق.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
05:38 PM

حريق يخلي مبنى وزارة الخارجية المصرية

تمّت بشكل منظم ولم ينتج عنها أية إصابات بشرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، نشوب حريق بمبنى الوزارة، مما استدعى إخلاءها بشكل طارئ.

وقال المتحدث أحمد حافظ: إن أجهزة إنذار الحريق في مبنى الوزارة قد انطلقت اليوم؛ نتيجة اندلاع حريق محدود بأحد طوابق المبنى، وفقاً لـRT.

وأضاف أن ذلك أعقبه تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي التي عملت بكفاءة، مؤكداً أنه تم اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية المتعلقة بأمن وسلامة العاملين بالوزارة والمبنى.

وأشار إلى أن عملية إخلاء المبنى تمت بشكل منظم، ولم ينتج عنها أية إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأنه تم انتظام العمل بالوزارة، فور التأكد من إجراءات السلامة من قبل قوات الدفاع المدني، وصرح بأنه جارٍ التحقق من الأسباب وراء نشوب هذا الحريق.

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