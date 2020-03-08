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أمانة مكة تؤجل مهرجان الزهور الثاني كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا

تأكيداً لما نشرته "سبق"

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن تأجيل موعد انطلاق مهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، وذلك لأسباب وقائية ضد فيروس كورونا الجديد، وحرصاً على سلامة الجميع.

جاء ذلك تأكيداً لما نشرته "سبق" أمس، نقلاً عن مصادر لم تستبعد تأجيل مهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، المزمع إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة كإجراء احترازي صحي لسلامة الزوار.

أمانة مكة مهرجان الزهور الثاني بمكة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة مكة تؤجل مهرجان الزهور الثاني كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا
سبق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن تأجيل موعد انطلاق مهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، وذلك لأسباب وقائية ضد فيروس كورونا الجديد، وحرصاً على سلامة الجميع.

جاء ذلك تأكيداً لما نشرته "سبق" أمس، نقلاً عن مصادر لم تستبعد تأجيل مهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، المزمع إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة كإجراء احترازي صحي لسلامة الزوار.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
05:34 PM

أمانة مكة تؤجل مهرجان الزهور الثاني كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا

تأكيداً لما نشرته "سبق"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,401

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن تأجيل موعد انطلاق مهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، وذلك لأسباب وقائية ضد فيروس كورونا الجديد، وحرصاً على سلامة الجميع.

جاء ذلك تأكيداً لما نشرته "سبق" أمس، نقلاً عن مصادر لم تستبعد تأجيل مهرجان الزهور الثاني بمكة المكرمة، المزمع إقامته خلال الأيام القليلة المقبلة كإجراء احترازي صحي لسلامة الزوار.

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