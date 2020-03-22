مطالبات بالقبض عليه.. شخص ينزع الكمامة ويبصق على العملات المعدنية

بعد انتشار فيديو يوثق فعلته

تداول عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصوَّرًا، يُظهر شخصًا، يرتدي كمامة طبية سوداء، وهو داخل مركبة، ثم ينزع الكمامة ساخرًا منها، ويبصق عليها.

ولم يكتفِ ذلك الشخص من خلال الفيديو المصوَّر والمنتشر بنزع الكمامة والبصق عليها مستهترًا بالإجراءات المتخذة من قِبل الجهات المختصة حيال منع انتشار فيروس كورونا، بل زاد على ذلك بإخراجه كيسًا، به كمية من العملة الحديدية، وقام بالبصق عليها متعمدًا في تصرُّف غريب ومستهجن، وأغضب الكثير من متابعي ذلك المقطع، الذين طالبوا بمعاقبته، واتخاذ الإجراءات بحقه.