أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 استهدافًا ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 12 آلية وقتلت ما يزيد عن 90 عنصرًا من الميليشيات.
"التحالف": تنفيذ 16 استهدافًا ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية
تدمير 12 آلية ومقتل ما يزيد عن 90 عنصرًا من الميليشيات
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 استهدافًا ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 12 آلية وقتلت ما يزيد عن 90 عنصرًا من الميليشيات.
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"التحالف": تنفيذ 16 استهدافًا ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-26
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 استهدافًا ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
03:47 PM
"التحالف": تنفيذ 16 استهدافًا ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية
تدمير 12 آلية ومقتل ما يزيد عن 90 عنصرًا من الميليشيات
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 استهدافًا ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 12 آلية وقتلت ما يزيد عن 90 عنصرًا من الميليشيات.
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