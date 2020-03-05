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تطورات كورونا ..."الثقافة" تعلن عن تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب

استجابة للتوصية الصادرة عن اللجنة المشكلة بالأمر السامي

أعلنت وزارة الثقافة تأجيل موعد انعقاد الدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب؛ لأسباب وقائية تتعلق بفيروس "كورونا COVID-19"، واستجابة للتوصية الصادرة عن اللجنة المشكلة بالأمر السامي برئاسة وزير الصحة، التي أوصت بتأجيل الفعالية؛ لما يترتب عليها من مخاطر صحية.

وأكدت وزارة الثقافة أن التأجيل جاء احترازياً وحرصاً على سلامة زوار المعرض والعاملين فيه من الجنسيات كافة.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب كان من المقرر أن يقام في واجهة الرياض خلال المدة من 2 إلى 11 أبريل المقبل.

وزارة الثقافة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطورات كورونا ..."الثقافة" تعلن عن تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب
سبق

أعلنت وزارة الثقافة تأجيل موعد انعقاد الدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب؛ لأسباب وقائية تتعلق بفيروس "كورونا COVID-19"، واستجابة للتوصية الصادرة عن اللجنة المشكلة بالأمر السامي برئاسة وزير الصحة، التي أوصت بتأجيل الفعالية؛ لما يترتب عليها من مخاطر صحية.

وأكدت وزارة الثقافة أن التأجيل جاء احترازياً وحرصاً على سلامة زوار المعرض والعاملين فيه من الجنسيات كافة.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب كان من المقرر أن يقام في واجهة الرياض خلال المدة من 2 إلى 11 أبريل المقبل.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
08:22 PM

تطورات كورونا ..."الثقافة" تعلن عن تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب

استجابة للتوصية الصادرة عن اللجنة المشكلة بالأمر السامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الثقافة تأجيل موعد انعقاد الدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب؛ لأسباب وقائية تتعلق بفيروس "كورونا COVID-19"، واستجابة للتوصية الصادرة عن اللجنة المشكلة بالأمر السامي برئاسة وزير الصحة، التي أوصت بتأجيل الفعالية؛ لما يترتب عليها من مخاطر صحية.

وأكدت وزارة الثقافة أن التأجيل جاء احترازياً وحرصاً على سلامة زوار المعرض والعاملين فيه من الجنسيات كافة.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب كان من المقرر أن يقام في واجهة الرياض خلال المدة من 2 إلى 11 أبريل المقبل.

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