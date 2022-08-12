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رئيس البرلمان العربي يُدين الاعتداء التركي السافر على العراق

طالَبَ مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لإيقافه.. تعدٍ خطير

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف منطقة سيدكان بمحافظة أربيل العراقية بطائرة مسيرة؛ الأمر الذي أدى إلى قتل وإصابة بعض قوات حرس الحدود العراقي.

وشدد رئيس البرلمان العربي في بيان رسمي له اليوم، على أن هذه الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تُعَد تعديًا خطيرًا على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام علاقات حسن الجوار.

وأكد الدكتور السلمي تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع العراق في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه، ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادته والتصدي لأي اعتداء على أراضيه؛ معربًا عن استعداد البرلمان العربي للعمل مع مجلس النواب العراقي لحشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية.

وطالَبَ رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على سيادة جمهورية العراق حفاظًا على الأمن والسلم في المنطقة.

رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس البرلمان العربي يُدين الاعتداء التركي السافر على العراق
سبق

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف منطقة سيدكان بمحافظة أربيل العراقية بطائرة مسيرة؛ الأمر الذي أدى إلى قتل وإصابة بعض قوات حرس الحدود العراقي.

وشدد رئيس البرلمان العربي في بيان رسمي له اليوم، على أن هذه الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تُعَد تعديًا خطيرًا على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام علاقات حسن الجوار.

وأكد الدكتور السلمي تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع العراق في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه، ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادته والتصدي لأي اعتداء على أراضيه؛ معربًا عن استعداد البرلمان العربي للعمل مع مجلس النواب العراقي لحشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية.

وطالَبَ رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على سيادة جمهورية العراق حفاظًا على الأمن والسلم في المنطقة.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
12:08 PM

رئيس البرلمان العربي يُدين الاعتداء التركي السافر على العراق

طالَبَ مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لإيقافه.. تعدٍ خطير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف منطقة سيدكان بمحافظة أربيل العراقية بطائرة مسيرة؛ الأمر الذي أدى إلى قتل وإصابة بعض قوات حرس الحدود العراقي.

وشدد رئيس البرلمان العربي في بيان رسمي له اليوم، على أن هذه الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تُعَد تعديًا خطيرًا على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام علاقات حسن الجوار.

وأكد الدكتور السلمي تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع العراق في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه، ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادته والتصدي لأي اعتداء على أراضيه؛ معربًا عن استعداد البرلمان العربي للعمل مع مجلس النواب العراقي لحشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية.

وطالَبَ رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على سيادة جمهورية العراق حفاظًا على الأمن والسلم في المنطقة.

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