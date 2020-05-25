"أجواء ثاني أيام العيد" يتوقعها "الحصيني": أمطار وغبار وبرد بهذه المناطق

فيما توقعت "الأرصاد" نشاطًا في الرياح السطحية تثير أتربة وغبارًا تحد من الرؤية

تَوَقّع باحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق ثاني أيام العيد، وتعرض أخرى لحالة أتربة وغبار.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "إن شاء الله، أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان، تمتد شرقها إلى القصيم وشرق مكة وجنوب شرق المدينة وغرب الوسطى، تمتد إلى الإمارات وعمان واليمن، وغبار على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل)، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، بينما يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة الجنوبية، وسماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.