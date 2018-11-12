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"الخدمات الطبية" بالداخلية توقّع مذكرة تعاون مع "الغذاء والدواء" لإنشاء مكتب للتيقظ الدوائي

يتولى رصدَ الأعراض الجانبية المتوقعة وغير المتوقعة والخطيرة

أبرمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ لإنشاء مكتب للتيقظ الدوائي.

وقّع عن "الخدمات الطبية" مديرُ عام الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، ومن الهيئة العامة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور عادل عبدالله الهرف بحضور مدير إدارة التموين الطبي الدكتور عبدالسلام بن إبراهيم العمود، ومدير إدارة التخطيط والتطوير الإداري العميد دكتور عبدالله بن عبدالعزيز الذياب.

ويتولى المكتبُ رصدَ الأعراض الجانبية المتوقعة وغير المتوقعة والخطيرة وغير الخطيرة للأدوية، إضافة لرفع المستوى التوعوي لمنسوبي المؤسسة الصحية التابعة للخدمات الطبية، عبر إقامة محاضرات وأنشطة علمية، والإبلاغ عن الأعراض الجانبية، وتعزيز دور الغذاء والدواء في مجال متابعة سلامة المستحضرات الدوائية بعد تسويقها.

من جانبه قدّم مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية الدكتور سليمان السحيمي، شكره للزملاء القائمين على هذا العمل الذي يهدف للارتقاء بتحسين ثقافة الإبلاغ والأعراض الجانبية لدى المرضى، والمتمثلة في رئيس اللجنة عبدالعزيز العتيبي، ونائبه وضحي الغامدي، ومقرر اللجنة حنين العتيبي.

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"الخدمات الطبية" بالداخلية توقّع مذكرة تعاون مع "الغذاء والدواء" لإنشاء مكتب للتيقظ الدوائي
سبق

أبرمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ لإنشاء مكتب للتيقظ الدوائي.

وقّع عن "الخدمات الطبية" مديرُ عام الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، ومن الهيئة العامة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور عادل عبدالله الهرف بحضور مدير إدارة التموين الطبي الدكتور عبدالسلام بن إبراهيم العمود، ومدير إدارة التخطيط والتطوير الإداري العميد دكتور عبدالله بن عبدالعزيز الذياب.

ويتولى المكتبُ رصدَ الأعراض الجانبية المتوقعة وغير المتوقعة والخطيرة وغير الخطيرة للأدوية، إضافة لرفع المستوى التوعوي لمنسوبي المؤسسة الصحية التابعة للخدمات الطبية، عبر إقامة محاضرات وأنشطة علمية، والإبلاغ عن الأعراض الجانبية، وتعزيز دور الغذاء والدواء في مجال متابعة سلامة المستحضرات الدوائية بعد تسويقها.

من جانبه قدّم مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية الدكتور سليمان السحيمي، شكره للزملاء القائمين على هذا العمل الذي يهدف للارتقاء بتحسين ثقافة الإبلاغ والأعراض الجانبية لدى المرضى، والمتمثلة في رئيس اللجنة عبدالعزيز العتيبي، ونائبه وضحي الغامدي، ومقرر اللجنة حنين العتيبي.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
12:03 PM

"الخدمات الطبية" بالداخلية توقّع مذكرة تعاون مع "الغذاء والدواء" لإنشاء مكتب للتيقظ الدوائي

يتولى رصدَ الأعراض الجانبية المتوقعة وغير المتوقعة والخطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ لإنشاء مكتب للتيقظ الدوائي.

وقّع عن "الخدمات الطبية" مديرُ عام الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، ومن الهيئة العامة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور عادل عبدالله الهرف بحضور مدير إدارة التموين الطبي الدكتور عبدالسلام بن إبراهيم العمود، ومدير إدارة التخطيط والتطوير الإداري العميد دكتور عبدالله بن عبدالعزيز الذياب.

ويتولى المكتبُ رصدَ الأعراض الجانبية المتوقعة وغير المتوقعة والخطيرة وغير الخطيرة للأدوية، إضافة لرفع المستوى التوعوي لمنسوبي المؤسسة الصحية التابعة للخدمات الطبية، عبر إقامة محاضرات وأنشطة علمية، والإبلاغ عن الأعراض الجانبية، وتعزيز دور الغذاء والدواء في مجال متابعة سلامة المستحضرات الدوائية بعد تسويقها.

من جانبه قدّم مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية الدكتور سليمان السحيمي، شكره للزملاء القائمين على هذا العمل الذي يهدف للارتقاء بتحسين ثقافة الإبلاغ والأعراض الجانبية لدى المرضى، والمتمثلة في رئيس اللجنة عبدالعزيز العتيبي، ونائبه وضحي الغامدي، ومقرر اللجنة حنين العتيبي.

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