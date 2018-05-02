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حساب إمارة مكة على تويتر يفوز بجائزة التميز بالفرع العلمي والتقني

وصل عدد متابعيه أكثر من نصف مليون متابع.. وبعد أن أصبح صوتاً للمواطن

حصل حساب إمارة منطقة مكة المكرمة في تويتر على جائزة مكة للتميز في فرعها الثامن العلمي والتقني التي أعلن عنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

ومكن الموقع لصوت إمارة منطقة مكة المكرمة أن يرتفع بقوة أخبارها، حتى كان لها نصيب الأسد في عدد المتابعين على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذين تجاوزوا الـنصف مليون متابع، والاستحواذ على 51% من جميع تغريدات إمارات المناطق، وحصد الجوائز منذ تأسيس الحساب.

وتفاعل حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على مدار الساعة مع الجمهور، ليبث بتغريداته أحدث وأهم الأخبار ومستجدات الأحداث التي تخص المنطقة وقاطنيها، والتعامل السريع مع الأحداث والشائعات، وإطلاق التحذيرات أثناء التقلبات الجوية وهطول الأمطار، إضافة إلى نشر الفعاليات المقامة، والرد على الشائعات.

وأصبح حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر "صوتاً للمواطن"، إذ لم يقتصر أداؤه على بث الأخبار الخاصة بإمارة المنطقة فحسب، بل حل قضايا و متابعة هموم قاطني وقاطنات المنطقة في كافة المحافظات.

إلى هذا فازت إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة بالمركز الأول لعام 2018م، وتم تكريم مديرها والمتحدث الرسمي باسم الإمارة سلطان الدوسري من قبل نادي الإعلاميين السعوديين بالتعاون مع هيئة الصحفيين بالمملكة مؤخراً.

ونالت إمارة مكة المكرمة ممثلة في وسائل الإعلام الاجتماعي الخاصة بها المركز الثالث ضمن أقوى الجهات الحكومية الأكثر تأثيراً إعلامياً في عام 2016م، بحسب المرصد السعودي للإعلام الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حساب إمارة مكة على تويتر يفوز بجائزة التميز بالفرع العلمي والتقني
سبق

حصل حساب إمارة منطقة مكة المكرمة في تويتر على جائزة مكة للتميز في فرعها الثامن العلمي والتقني التي أعلن عنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

ومكن الموقع لصوت إمارة منطقة مكة المكرمة أن يرتفع بقوة أخبارها، حتى كان لها نصيب الأسد في عدد المتابعين على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذين تجاوزوا الـنصف مليون متابع، والاستحواذ على 51% من جميع تغريدات إمارات المناطق، وحصد الجوائز منذ تأسيس الحساب.

وتفاعل حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على مدار الساعة مع الجمهور، ليبث بتغريداته أحدث وأهم الأخبار ومستجدات الأحداث التي تخص المنطقة وقاطنيها، والتعامل السريع مع الأحداث والشائعات، وإطلاق التحذيرات أثناء التقلبات الجوية وهطول الأمطار، إضافة إلى نشر الفعاليات المقامة، والرد على الشائعات.

وأصبح حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر "صوتاً للمواطن"، إذ لم يقتصر أداؤه على بث الأخبار الخاصة بإمارة المنطقة فحسب، بل حل قضايا و متابعة هموم قاطني وقاطنات المنطقة في كافة المحافظات.

إلى هذا فازت إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة بالمركز الأول لعام 2018م، وتم تكريم مديرها والمتحدث الرسمي باسم الإمارة سلطان الدوسري من قبل نادي الإعلاميين السعوديين بالتعاون مع هيئة الصحفيين بالمملكة مؤخراً.

ونالت إمارة مكة المكرمة ممثلة في وسائل الإعلام الاجتماعي الخاصة بها المركز الثالث ضمن أقوى الجهات الحكومية الأكثر تأثيراً إعلامياً في عام 2016م، بحسب المرصد السعودي للإعلام الاجتماعي.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
07:59 PM

حساب إمارة مكة على تويتر يفوز بجائزة التميز بالفرع العلمي والتقني

وصل عدد متابعيه أكثر من نصف مليون متابع.. وبعد أن أصبح صوتاً للمواطن

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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حصل حساب إمارة منطقة مكة المكرمة في تويتر على جائزة مكة للتميز في فرعها الثامن العلمي والتقني التي أعلن عنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

ومكن الموقع لصوت إمارة منطقة مكة المكرمة أن يرتفع بقوة أخبارها، حتى كان لها نصيب الأسد في عدد المتابعين على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذين تجاوزوا الـنصف مليون متابع، والاستحواذ على 51% من جميع تغريدات إمارات المناطق، وحصد الجوائز منذ تأسيس الحساب.

وتفاعل حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على مدار الساعة مع الجمهور، ليبث بتغريداته أحدث وأهم الأخبار ومستجدات الأحداث التي تخص المنطقة وقاطنيها، والتعامل السريع مع الأحداث والشائعات، وإطلاق التحذيرات أثناء التقلبات الجوية وهطول الأمطار، إضافة إلى نشر الفعاليات المقامة، والرد على الشائعات.

وأصبح حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر "صوتاً للمواطن"، إذ لم يقتصر أداؤه على بث الأخبار الخاصة بإمارة المنطقة فحسب، بل حل قضايا و متابعة هموم قاطني وقاطنات المنطقة في كافة المحافظات.

إلى هذا فازت إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة بالمركز الأول لعام 2018م، وتم تكريم مديرها والمتحدث الرسمي باسم الإمارة سلطان الدوسري من قبل نادي الإعلاميين السعوديين بالتعاون مع هيئة الصحفيين بالمملكة مؤخراً.

ونالت إمارة مكة المكرمة ممثلة في وسائل الإعلام الاجتماعي الخاصة بها المركز الثالث ضمن أقوى الجهات الحكومية الأكثر تأثيراً إعلامياً في عام 2016م، بحسب المرصد السعودي للإعلام الاجتماعي.

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