"بافرط": موسم الرياض يستمر 5 أشهر والإعلان قبله بأسبوع ومناطق للأطفال بالبوليفارد

أول منطقة 21 أكتوبر ويستمر إطلاق المناطق بشكل متوالٍ إلى نهاية مارس المقبل

‬كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط أن موسم الرياض يستمر أكثر من 5 أشهر، حيث سينطلق في 20 أكتوبر الجاري، وينتهي في نهاية شهر مارس 2022 المقبل، وذلك بالمسيرة، ثم إطلاق أول منطقة في 21 أكتوبر، ويستمر إطلاق المناطق بشكل متوالٍ إلى نهاية الموسم في نهاية شهر مارس المقبل 2022.

وشدد "بافراط" في لقاء مع العربية على أن سلامة زوار الموسم هي أولوية للهيئة التي تعمل بشكل دوري ومكثف مع وزارة الصحة والجهات المسؤولة على تحديث البروتوكولات، مشيراً في هذا الصدد أنه سيتم الإعلان عن بروتوكلات موسم الرياض قبل البدء الموسم بأسبوع

وكشف "بافرط" عن زيادة حجم منطقة "البوليفارد" في حلتها الجديدة هذا الموسم إلى ثلاث مرات، وتحتوي على 9 مناطق من بينها مناطق للأطفال، وتم إضافة 20 ألف موقف للسيارات خاصة بمنطقة البوليفارد.

وتابع "بافرط": تم إعادة تصميم منطقة ملاهى ونترلاند الرياض التي تعد أكبر ملاهٍ متنقلة عالميا برفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 40٪ ورفع عدد الألعاب من 32 لعبة إلى 50 لعبة، ومنها أكبر لعبة "أفعوانية" متنقلة في العالم، والتي نستهدف من وجودها الحصول على تسجيل رقم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.