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"الإسرائيلية العليا" تحكم بفصل الطلبة الذكور عن الإناث في بعض الجامعات

تهدف المحكمة إلى دمج اليهود المتدينين في التعليم

قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، بقانونية الفصل بين الطلبة من الجنسين في بعض الجامعات كوسيلة للمساعدة في دمج اليهود المتدينين "الحريديم" في مجال التعليم وسوق العمل، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء) "روسيا اليوم".

واعتبر جلعاد ملاخ من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن الحكم يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأشار "ملاخ" إلى وجود نحو 14 ألفًا طالب حريدي في الجامعات الإسرائيلية اليوم، فيما كان عددهم يقترب من ألف قبل 20 عامًا.

ويمثل "الحريديم" 12 في المائة تقريبًا من سكان إسرائيل، البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة.

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"الإسرائيلية العليا" تحكم بفصل الطلبة الذكور عن الإناث في بعض الجامعات
سبق

قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، بقانونية الفصل بين الطلبة من الجنسين في بعض الجامعات كوسيلة للمساعدة في دمج اليهود المتدينين "الحريديم" في مجال التعليم وسوق العمل، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء) "روسيا اليوم".

واعتبر جلعاد ملاخ من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن الحكم يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأشار "ملاخ" إلى وجود نحو 14 ألفًا طالب حريدي في الجامعات الإسرائيلية اليوم، فيما كان عددهم يقترب من ألف قبل 20 عامًا.

ويمثل "الحريديم" 12 في المائة تقريبًا من سكان إسرائيل، البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
09:35 PM

"الإسرائيلية العليا" تحكم بفصل الطلبة الذكور عن الإناث في بعض الجامعات

تهدف المحكمة إلى دمج اليهود المتدينين في التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
9,626

قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، بقانونية الفصل بين الطلبة من الجنسين في بعض الجامعات كوسيلة للمساعدة في دمج اليهود المتدينين "الحريديم" في مجال التعليم وسوق العمل، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء) "روسيا اليوم".

واعتبر جلعاد ملاخ من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن الحكم يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأشار "ملاخ" إلى وجود نحو 14 ألفًا طالب حريدي في الجامعات الإسرائيلية اليوم، فيما كان عددهم يقترب من ألف قبل 20 عامًا.

ويمثل "الحريديم" 12 في المائة تقريبًا من سكان إسرائيل، البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة.

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