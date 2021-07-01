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"تصفية": استعادة 800 مليون ريال لصالح المساهمين

اللجنة أعلنت عن أرقامها للنصف الأول من العام 2021

كشفت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أرقامها للنصف الأول من العام 2021، حيث استعادت في النصف الأول من العام الجاري أكثر من 800 مليون ريال لصالح المساهمين.

وذكر المتحدث الرسمي لـ"تصفية" مشاري العنزي أن هذا المبلغ يفوق المبالغ المستعادة في النصف الأول من العام الماضي بنسبة 1534%.

وأشار إلى أن اللجنة قامت في النصف الأول من العام الجاري ببيع ما مساحته 2.062.485 متراً مربعاً في عدة مدن بالمملكة، وذلك استكمالاً لجهودها في استعادة حقوق المساهمين من المساهمات العقارية، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 برفع جودة الحياة.

وأكد "العنزي" أن هذه الخطوة تأتي بعد عمل حثيث مع المقيمين المعتمدين، واعتماد للخطط التسويقية التي تضمن البيع بأفضل عائد للمساهمين.

وأفاد أن "تصفية" تمكنت من بيع 52.230.206 أمتار مربعة واستعادة أكثر من 10.726.046.888 ريالاً منذ تشكيلها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تصفية": استعادة 800 مليون ريال لصالح المساهمين
سبق

كشفت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أرقامها للنصف الأول من العام 2021، حيث استعادت في النصف الأول من العام الجاري أكثر من 800 مليون ريال لصالح المساهمين.

وذكر المتحدث الرسمي لـ"تصفية" مشاري العنزي أن هذا المبلغ يفوق المبالغ المستعادة في النصف الأول من العام الماضي بنسبة 1534%.

وأشار إلى أن اللجنة قامت في النصف الأول من العام الجاري ببيع ما مساحته 2.062.485 متراً مربعاً في عدة مدن بالمملكة، وذلك استكمالاً لجهودها في استعادة حقوق المساهمين من المساهمات العقارية، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 برفع جودة الحياة.

وأكد "العنزي" أن هذه الخطوة تأتي بعد عمل حثيث مع المقيمين المعتمدين، واعتماد للخطط التسويقية التي تضمن البيع بأفضل عائد للمساهمين.

وأفاد أن "تصفية" تمكنت من بيع 52.230.206 أمتار مربعة واستعادة أكثر من 10.726.046.888 ريالاً منذ تشكيلها.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
02:36 PM

"تصفية": استعادة 800 مليون ريال لصالح المساهمين

اللجنة أعلنت عن أرقامها للنصف الأول من العام 2021

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أرقامها للنصف الأول من العام 2021، حيث استعادت في النصف الأول من العام الجاري أكثر من 800 مليون ريال لصالح المساهمين.

وذكر المتحدث الرسمي لـ"تصفية" مشاري العنزي أن هذا المبلغ يفوق المبالغ المستعادة في النصف الأول من العام الماضي بنسبة 1534%.

وأشار إلى أن اللجنة قامت في النصف الأول من العام الجاري ببيع ما مساحته 2.062.485 متراً مربعاً في عدة مدن بالمملكة، وذلك استكمالاً لجهودها في استعادة حقوق المساهمين من المساهمات العقارية، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 برفع جودة الحياة.

وأكد "العنزي" أن هذه الخطوة تأتي بعد عمل حثيث مع المقيمين المعتمدين، واعتماد للخطط التسويقية التي تضمن البيع بأفضل عائد للمساهمين.

وأفاد أن "تصفية" تمكنت من بيع 52.230.206 أمتار مربعة واستعادة أكثر من 10.726.046.888 ريالاً منذ تشكيلها.

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