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شاهد.. "المرور" يواصل أعماله الميدانية ويتعقب الظواهر السلبية في "تربة"

بهدف الحفاظ على النظام.. وتنفيذًا لما ورد في نظام المرور من رصد للمخالفات

تواصل الفِرَق الميدانية بمرور تربة، تكثيف جهود منسوبيها للقيام بأعمالها اليومية بمراقبة الشوارع الرئيسية والفرعية على مدار الـ24 ساعة؛ لمنع حدوث المخالفات المرورية، بهدف الحفاظ على النظام ومنع انتشار الظواهر السلبية والتجمعات المزعجة.

وساهمت الجهود ميدانيًّا في تعقب ممارسي عمليات التفحيط بالمحافظة، والقبض عليهم بين الحين والآخر، ثم تتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتنفيذ العقوبات المقررة بالنظام.

وتستمر جهود "المرور" في رصد المخالفات المرورية الأخرى التي تتمثل في التظليل الكامل للمركبات، أو نزع اللوحات، وعدم ربط الحزام، أو تغيير وتعديل الهياكل، وغيرها مما ورد في نظام المرور.

من جانب آخر، تَلَقّت إدارة "المرور" خطاب شكر من محافظ محافظة تربة المكلف سلطان بن محمد بن غنام؛ عبّر فيه عن جزيل الشكر والتقدير نظير الجهود المبذولة ميدانيًّا في شهر رمضان المبارك والتي ساهمت بشكل ملحوظ في انسيابية الحركة المرورية بلا اختناقات مرورية أو إعاقة في حركة السير رغم الكثافة التي شهدتها المحافظة في أواخر الشهر الفضيل؛ وتحديدًا في الشوارع الرئيسية وبالقرب من الأسواق التجارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "المرور" يواصل أعماله الميدانية ويتعقب الظواهر السلبية في "تربة"
سبق

تواصل الفِرَق الميدانية بمرور تربة، تكثيف جهود منسوبيها للقيام بأعمالها اليومية بمراقبة الشوارع الرئيسية والفرعية على مدار الـ24 ساعة؛ لمنع حدوث المخالفات المرورية، بهدف الحفاظ على النظام ومنع انتشار الظواهر السلبية والتجمعات المزعجة.

وساهمت الجهود ميدانيًّا في تعقب ممارسي عمليات التفحيط بالمحافظة، والقبض عليهم بين الحين والآخر، ثم تتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتنفيذ العقوبات المقررة بالنظام.

وتستمر جهود "المرور" في رصد المخالفات المرورية الأخرى التي تتمثل في التظليل الكامل للمركبات، أو نزع اللوحات، وعدم ربط الحزام، أو تغيير وتعديل الهياكل، وغيرها مما ورد في نظام المرور.

من جانب آخر، تَلَقّت إدارة "المرور" خطاب شكر من محافظ محافظة تربة المكلف سلطان بن محمد بن غنام؛ عبّر فيه عن جزيل الشكر والتقدير نظير الجهود المبذولة ميدانيًّا في شهر رمضان المبارك والتي ساهمت بشكل ملحوظ في انسيابية الحركة المرورية بلا اختناقات مرورية أو إعاقة في حركة السير رغم الكثافة التي شهدتها المحافظة في أواخر الشهر الفضيل؛ وتحديدًا في الشوارع الرئيسية وبالقرب من الأسواق التجارية.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
01:11 PM

شاهد.. "المرور" يواصل أعماله الميدانية ويتعقب الظواهر السلبية في "تربة"

بهدف الحفاظ على النظام.. وتنفيذًا لما ورد في نظام المرور من رصد للمخالفات

A A A
متعب البقمي - تربة
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1,213

تواصل الفِرَق الميدانية بمرور تربة، تكثيف جهود منسوبيها للقيام بأعمالها اليومية بمراقبة الشوارع الرئيسية والفرعية على مدار الـ24 ساعة؛ لمنع حدوث المخالفات المرورية، بهدف الحفاظ على النظام ومنع انتشار الظواهر السلبية والتجمعات المزعجة.

وساهمت الجهود ميدانيًّا في تعقب ممارسي عمليات التفحيط بالمحافظة، والقبض عليهم بين الحين والآخر، ثم تتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتنفيذ العقوبات المقررة بالنظام.

وتستمر جهود "المرور" في رصد المخالفات المرورية الأخرى التي تتمثل في التظليل الكامل للمركبات، أو نزع اللوحات، وعدم ربط الحزام، أو تغيير وتعديل الهياكل، وغيرها مما ورد في نظام المرور.

من جانب آخر، تَلَقّت إدارة "المرور" خطاب شكر من محافظ محافظة تربة المكلف سلطان بن محمد بن غنام؛ عبّر فيه عن جزيل الشكر والتقدير نظير الجهود المبذولة ميدانيًّا في شهر رمضان المبارك والتي ساهمت بشكل ملحوظ في انسيابية الحركة المرورية بلا اختناقات مرورية أو إعاقة في حركة السير رغم الكثافة التي شهدتها المحافظة في أواخر الشهر الفضيل؛ وتحديدًا في الشوارع الرئيسية وبالقرب من الأسواق التجارية.

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