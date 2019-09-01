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آل الشيخ في أول يوم دراسة: #معاً_نبدأ وبعودتكم تنتظم الحياة بكل شغف

قال: عامٌ جديدٌ وعطاءٌ يتجدّدُ وأملٌ يتوثّب وسعيدٌ بما شاهدته من حضور وتفاعل

عبّر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ عن سعادته بما شاهده في أول يوم دراسي من حضورٍ وتفاعل.

وقال الوزير مغرّداً عبر "تويتر"، صباح اليوم: عامٌ جديدٌ وعطاءٌ يتجددُ وأملٌ يتوثّب ..#معاً_نبدأ، وبعودتكم تنتظم الحياة بكل شغف نحو العلم والمعرفة والنماء، والأمل بالله أن يكلل جهودكم بالتوفيق.

وأضاف: سعيدٌ بما شاهدته من حضورٍ وتفاعلٍ، وأسأل الله أن يديم على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

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آل الشيخ في أول يوم دراسة: #معاً_نبدأ وبعودتكم تنتظم الحياة بكل شغف
سبق

عبّر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ عن سعادته بما شاهده في أول يوم دراسي من حضورٍ وتفاعل.

وقال الوزير مغرّداً عبر "تويتر"، صباح اليوم: عامٌ جديدٌ وعطاءٌ يتجددُ وأملٌ يتوثّب ..#معاً_نبدأ، وبعودتكم تنتظم الحياة بكل شغف نحو العلم والمعرفة والنماء، والأمل بالله أن يكلل جهودكم بالتوفيق.

وأضاف: سعيدٌ بما شاهدته من حضورٍ وتفاعلٍ، وأسأل الله أن يديم على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
08:32 AM

آل الشيخ في أول يوم دراسة: #معاً_نبدأ وبعودتكم تنتظم الحياة بكل شغف

قال: عامٌ جديدٌ وعطاءٌ يتجدّدُ وأملٌ يتوثّب وسعيدٌ بما شاهدته من حضور وتفاعل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
996

عبّر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ عن سعادته بما شاهده في أول يوم دراسي من حضورٍ وتفاعل.

وقال الوزير مغرّداً عبر "تويتر"، صباح اليوم: عامٌ جديدٌ وعطاءٌ يتجددُ وأملٌ يتوثّب ..#معاً_نبدأ، وبعودتكم تنتظم الحياة بكل شغف نحو العلم والمعرفة والنماء، والأمل بالله أن يكلل جهودكم بالتوفيق.

وأضاف: سعيدٌ بما شاهدته من حضورٍ وتفاعلٍ، وأسأل الله أن يديم على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

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