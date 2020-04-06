‏"العبدالعالي" عن "رمضان وكورونا": السعودية جزء من العالم.. والجائحة ستبقى أشهرًا عدة

قال: العالم ليس قريبًا من نهاية كورونا.. وستبقى الحال كما هي الآن

أوضح محمد بن خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن أزمة كورونا ستستمر أشهرًا عدة، وأن شهر رمضان سيتأثر بالجائحة، وستبقى الحال كما هي الآن.

وقال في معرض جوابه عن سؤال المذيع عبدالله المدير في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا": ‏"العالم ليس قريبًا من نهاية كورونا، والسعودية جزء منه. نعم.. نحن لا نتحدث عن أسابيع، بل نتحدث عن أشهُر!".