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يوم التطوع العالمي.. "زمزم" تنفذ مبادرة تطوعية في المسجد الحرام

نفذت جمعية زمزم بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، مبادرة تطوعية في المسجد الحرام صباح اليوم بمناسبة يوم التطوع العالمي، وحملت المبادرة شعار "التطوع أمن وعبادة".

واشتمل البرنامج التطوعي على كلمة توجيهية لزوار المسجد الحرام، قدمها قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم، العميد الدكتور، بدر بن سعود بن محمد.

وشارك في المبادرة مدير إدارة التنسيق التطوعي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ريان بن محمد المسعودي، وقائد الكتيبة الأمنية بالقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، الرائد حسن بن محمد القحطاني، ومدير فرع المنطقة المركزية لجمعية زمزم، عادل المحمادي، ومدير الإدارة الطبية للجمعية، الدكتور محمد كامل، ومجموعة من الأطباء والممرضين المتطوعين من الجنسين.

واشتملت المبادرة على نقاط لتعزيز الصحة والوقاية قدمت للزوار والمعتمرين كشفاً على العلامات الحيوية والضغط السكري بالإضافة للاستشارات والتثقيف الصحي المتعلق بسلامة الحشود كتجنب الازدحام والضوضاء وضربات الشمس.

جمعية زمزم يوم التطوع العالمي المسجد الحرام

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يوم التطوع العالمي.. "زمزم" تنفذ مبادرة تطوعية في المسجد الحرام
سبق

نفذت جمعية زمزم بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، مبادرة تطوعية في المسجد الحرام صباح اليوم بمناسبة يوم التطوع العالمي، وحملت المبادرة شعار "التطوع أمن وعبادة".

واشتمل البرنامج التطوعي على كلمة توجيهية لزوار المسجد الحرام، قدمها قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم، العميد الدكتور، بدر بن سعود بن محمد.

وشارك في المبادرة مدير إدارة التنسيق التطوعي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ريان بن محمد المسعودي، وقائد الكتيبة الأمنية بالقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، الرائد حسن بن محمد القحطاني، ومدير فرع المنطقة المركزية لجمعية زمزم، عادل المحمادي، ومدير الإدارة الطبية للجمعية، الدكتور محمد كامل، ومجموعة من الأطباء والممرضين المتطوعين من الجنسين.

واشتملت المبادرة على نقاط لتعزيز الصحة والوقاية قدمت للزوار والمعتمرين كشفاً على العلامات الحيوية والضغط السكري بالإضافة للاستشارات والتثقيف الصحي المتعلق بسلامة الحشود كتجنب الازدحام والضوضاء وضربات الشمس.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
03:10 PM

يوم التطوع العالمي.. "زمزم" تنفذ مبادرة تطوعية في المسجد الحرام

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نفذت جمعية زمزم بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، مبادرة تطوعية في المسجد الحرام صباح اليوم بمناسبة يوم التطوع العالمي، وحملت المبادرة شعار "التطوع أمن وعبادة".

واشتمل البرنامج التطوعي على كلمة توجيهية لزوار المسجد الحرام، قدمها قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم، العميد الدكتور، بدر بن سعود بن محمد.

وشارك في المبادرة مدير إدارة التنسيق التطوعي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ريان بن محمد المسعودي، وقائد الكتيبة الأمنية بالقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، الرائد حسن بن محمد القحطاني، ومدير فرع المنطقة المركزية لجمعية زمزم، عادل المحمادي، ومدير الإدارة الطبية للجمعية، الدكتور محمد كامل، ومجموعة من الأطباء والممرضين المتطوعين من الجنسين.

واشتملت المبادرة على نقاط لتعزيز الصحة والوقاية قدمت للزوار والمعتمرين كشفاً على العلامات الحيوية والضغط السكري بالإضافة للاستشارات والتثقيف الصحي المتعلق بسلامة الحشود كتجنب الازدحام والضوضاء وضربات الشمس.

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