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"اليونيسف" تُعرب عن حزنها لمقتل وجرح 16 طفلًا شمالي حلب في سوريا

إثر هجمات على بلدة تل رفعت شمالي حلب

أعربت منظمة اليونيسف عن الحزن إزاء تقارير أفادت بمقتل ثمانية أطفال وإصابة ثمانية آخرين بجراح؛ إثر هجمات على بلدة تل رفعت شمالي حلب.

وأوضح تيد شيبان، مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن جميع أولئك الأطفال كانوا دون سن الخامسة عشرة؛ مشيرًا إلى أنه مع هذه الهجمات يصل عدد الأطفال القتلى في شمال سوريا إلى 34 على الأقل، خلال الأربع أسابيع الماضية.

وذكّرت "اليونيسف" كافة أطراف النزاع في سوريا بواجب حماية الأطفال في كل الأوقات، وأكدت أن الأطفال ليسوا هدفًا، وأولئك الذين يقتلون الأطفال عمدًا سيتعرضون للمساءلة.

اليونيسف حلب بلدة تل رفعت مقتل أطفال

الرئيسية/ أخبار العالم

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"اليونيسف" تُعرب عن حزنها لمقتل وجرح 16 طفلًا شمالي حلب في سوريا
سبق

أعربت منظمة اليونيسف عن الحزن إزاء تقارير أفادت بمقتل ثمانية أطفال وإصابة ثمانية آخرين بجراح؛ إثر هجمات على بلدة تل رفعت شمالي حلب.

وأوضح تيد شيبان، مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن جميع أولئك الأطفال كانوا دون سن الخامسة عشرة؛ مشيرًا إلى أنه مع هذه الهجمات يصل عدد الأطفال القتلى في شمال سوريا إلى 34 على الأقل، خلال الأربع أسابيع الماضية.

وذكّرت "اليونيسف" كافة أطراف النزاع في سوريا بواجب حماية الأطفال في كل الأوقات، وأكدت أن الأطفال ليسوا هدفًا، وأولئك الذين يقتلون الأطفال عمدًا سيتعرضون للمساءلة.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
08:46 AM

"اليونيسف" تُعرب عن حزنها لمقتل وجرح 16 طفلًا شمالي حلب في سوريا

إثر هجمات على بلدة تل رفعت شمالي حلب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأمم المتحدة
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أعربت منظمة اليونيسف عن الحزن إزاء تقارير أفادت بمقتل ثمانية أطفال وإصابة ثمانية آخرين بجراح؛ إثر هجمات على بلدة تل رفعت شمالي حلب.

وأوضح تيد شيبان، مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن جميع أولئك الأطفال كانوا دون سن الخامسة عشرة؛ مشيرًا إلى أنه مع هذه الهجمات يصل عدد الأطفال القتلى في شمال سوريا إلى 34 على الأقل، خلال الأربع أسابيع الماضية.

وذكّرت "اليونيسف" كافة أطراف النزاع في سوريا بواجب حماية الأطفال في كل الأوقات، وأكدت أن الأطفال ليسوا هدفًا، وأولئك الذين يقتلون الأطفال عمدًا سيتعرضون للمساءلة.

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