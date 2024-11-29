مكتبة المسجد النبوي تُثري مرتاديها بـ 180 ألف كتاب

تتيح لهم اكتساب المهارات والخبرات وإثراء معارفهم

تعدُ مكتبة المسجد النبوي التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أهم الأماكن التي يحرص زوّار المسجد النبوي على زيارتها، لتتيح لهم فرصة اكتساب المهارات والخبرات وإثراء معارفهم، من خلال كتبها المتنوعة بأكثر من 21 لغة.

وتضم المكتبة ما يقارب 180 ألف كتاب، و71 تصنيفاً من أبرزها كُتب السيرة النبوية وعددها 86 كتابًا، وعدد من الإدارات والأقسام المتخصّصة، ومنها إدارة المكتبة الرقمية الذكية، التي جاءت بعد التحوّل الرقمي العالمي في المعلومات.

ورأت إدارة مكتبة بالمسجد النبوي أن الاستفادة من الحواسيب أصبحت ضرورة لطلاب العلم والباحثين، ووفّرت مجموعة من الحواسيب تحتوى على كتب معينة محملة على الأجهزة نفسها.





كما خصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي موقعًا في السطح الغربي الشمالي من التوسعة السعودية الثانية يتسع لجميع القاعات، والدخول إليها من خلال صعود السلم الكهربائي في باب رقم "10".

وتعمل الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي والإدارات التابعة لها على استقبال الزوار والرواد على مدار 24 ساعة يوميًا، طوال العام لراحة الزائرين والباحثين وطلاب العلم.