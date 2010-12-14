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"إكسبرو": الجهات الحكومية أسهمت في تحقيق وفورات بـ120 مليار ريال

"العوجان": "كفاءة الإنفاق" عملت على مدّ جسور التعاون للارتقاء بالجودة

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان أن الميزانية العامة للدولة للعام 2022 تُعبّر عن رؤية حكيمة تعكس حرص قيادة المملكة على تمكين واستدامة اقتصاد المملكة، وتحقيق رفعة وتقدم الوطن، بالإضافة إلى توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطن، مع التأكيد على أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتطوير مشاريع البنى التحتية."

واستعرض "العوجان" أهم الإنجازات التي حققتها الجهات الحكومية بمعية الهيئة خلال العام 2021م، وقال: لقد أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، خلال العام 2021م، خططها وبرامجها، وعملت على مد جسور التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية، من أجل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة الخاصة برفع الكفاءة الإنفاقية والمحافظة على معايير الجودة، والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق وإنجاز المشروعات النوعية وفق مساراتها الزمنية المعتمدة.

وأوضح أن الجهات الحكومية أسهمت منذ إعلان انطلاق رؤية المملكة 2030 في تحقيق وفورات بلغت أكثر من 530 مليار ريال، من ضمنها وفورات بلغت 120 مليار ريال لعام 2021م، حيث تم إعادة توجيه هذه الوفورات في مصروفات تخدم المستهدفات التنموية، والمشاريع ذات الأولوية لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتقليل أيام المشروعات بشكلٍ عام بما يزيد على 3500 يوم".

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى أن الهيئة ستعمل على زيادة فاعلية خطة التحول بتعاون الجهات الحكومية، بما يتناسب مع احتياجاتها ومواصلة السعي نحو رفع جودة البنية التحتية، عبر إيجاد الممكنات التي تكفل تحقيق الكفاءة والفعالية والحوكمة في أداء الجهات العامة، بالإضافة إلى تطوير القدرات ورفع الجاهزية، وبناء المنهجيات والأدوات، ودعم مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة ومهارة العاملين في العقود الحكومية؛ لضمان سرعة وصول الخدمات للمواطنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إكسبرو": الجهات الحكومية أسهمت في تحقيق وفورات بـ120 مليار ريال
سبق

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان أن الميزانية العامة للدولة للعام 2022 تُعبّر عن رؤية حكيمة تعكس حرص قيادة المملكة على تمكين واستدامة اقتصاد المملكة، وتحقيق رفعة وتقدم الوطن، بالإضافة إلى توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطن، مع التأكيد على أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتطوير مشاريع البنى التحتية."

واستعرض "العوجان" أهم الإنجازات التي حققتها الجهات الحكومية بمعية الهيئة خلال العام 2021م، وقال: لقد أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، خلال العام 2021م، خططها وبرامجها، وعملت على مد جسور التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية، من أجل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة الخاصة برفع الكفاءة الإنفاقية والمحافظة على معايير الجودة، والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق وإنجاز المشروعات النوعية وفق مساراتها الزمنية المعتمدة.

وأوضح أن الجهات الحكومية أسهمت منذ إعلان انطلاق رؤية المملكة 2030 في تحقيق وفورات بلغت أكثر من 530 مليار ريال، من ضمنها وفورات بلغت 120 مليار ريال لعام 2021م، حيث تم إعادة توجيه هذه الوفورات في مصروفات تخدم المستهدفات التنموية، والمشاريع ذات الأولوية لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتقليل أيام المشروعات بشكلٍ عام بما يزيد على 3500 يوم".

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى أن الهيئة ستعمل على زيادة فاعلية خطة التحول بتعاون الجهات الحكومية، بما يتناسب مع احتياجاتها ومواصلة السعي نحو رفع جودة البنية التحتية، عبر إيجاد الممكنات التي تكفل تحقيق الكفاءة والفعالية والحوكمة في أداء الجهات العامة، بالإضافة إلى تطوير القدرات ورفع الجاهزية، وبناء المنهجيات والأدوات، ودعم مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة ومهارة العاملين في العقود الحكومية؛ لضمان سرعة وصول الخدمات للمواطنين.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
02:11 PM

"إكسبرو": الجهات الحكومية أسهمت في تحقيق وفورات بـ120 مليار ريال

"العوجان": "كفاءة الإنفاق" عملت على مدّ جسور التعاون للارتقاء بالجودة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو"، المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان أن الميزانية العامة للدولة للعام 2022 تُعبّر عن رؤية حكيمة تعكس حرص قيادة المملكة على تمكين واستدامة اقتصاد المملكة، وتحقيق رفعة وتقدم الوطن، بالإضافة إلى توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطن، مع التأكيد على أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتطوير مشاريع البنى التحتية."

واستعرض "العوجان" أهم الإنجازات التي حققتها الجهات الحكومية بمعية الهيئة خلال العام 2021م، وقال: لقد أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، خلال العام 2021م، خططها وبرامجها، وعملت على مد جسور التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية، من أجل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة الخاصة برفع الكفاءة الإنفاقية والمحافظة على معايير الجودة، والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق وإنجاز المشروعات النوعية وفق مساراتها الزمنية المعتمدة.

وأوضح أن الجهات الحكومية أسهمت منذ إعلان انطلاق رؤية المملكة 2030 في تحقيق وفورات بلغت أكثر من 530 مليار ريال، من ضمنها وفورات بلغت 120 مليار ريال لعام 2021م، حيث تم إعادة توجيه هذه الوفورات في مصروفات تخدم المستهدفات التنموية، والمشاريع ذات الأولوية لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتقليل أيام المشروعات بشكلٍ عام بما يزيد على 3500 يوم".

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى أن الهيئة ستعمل على زيادة فاعلية خطة التحول بتعاون الجهات الحكومية، بما يتناسب مع احتياجاتها ومواصلة السعي نحو رفع جودة البنية التحتية، عبر إيجاد الممكنات التي تكفل تحقيق الكفاءة والفعالية والحوكمة في أداء الجهات العامة، بالإضافة إلى تطوير القدرات ورفع الجاهزية، وبناء المنهجيات والأدوات، ودعم مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة ومهارة العاملين في العقود الحكومية؛ لضمان سرعة وصول الخدمات للمواطنين.

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