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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط

أشادت بيقظة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية التي تمكّنت من اعتراضها

أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط
سبق

أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
01:21 PM

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط

أشادت بيقظة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية التي تمكّنت من اعتراضها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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