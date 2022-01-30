عاصفة "مالك" تودي بحياة 4 أشخاص وتحدث دمارًا كبيرًا بشمال أوروبا

تقدمت مصحوبة بأمطار غزيرة وثلوج في الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد

اجتاحت عاصفة قوية شمال أوروبا نهاية الأسبوع ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، كما أحدثت دمارًا كبيرًا وفيضانات، وعطلت حركة النقل وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، تتقدم العاصفة "مالك" في منطقة الشمال الأوروبي، اليوم الأحد، مصحوبة بعواصف قوية، وأمطار غزيرة، وثلوج في الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد.

ووصلت العاصفة إلى منطقة الشمال الأوروبي وشمال ألمانيا مساء السبت، بعد انتقالها من بريطانيا، حيث تسببت هناك في دمار كبير، وأضرت بسكان أسكتلندا بشدة.

وفي أسكتلندا، لقي صبي وامرأة (60 عامًا) مصرعهما السبت من جراء تساقط أشجار، بينما ضربت رياح عاتية الأجزاء الشمالية من بريطانيا.

وهبت رياح تزيد سرعتها على 100 ميل في الساعة (160 كيلومترًا في الساعة) في أجزاء من أسكتلندا، ما تسبب في اضطراب واسع النطاق في حركة النقل، وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل.

وتسببت الفيضانات في مناطق بالدنمارك في أضرار مادية كبيرة، فيما أعلنت وسائل إعلام دنماركية وفاة سيد (78 عامًا) متأثرة بجروح خطيرة إثر سقوطها خلال هبوب رياح عاتية.

وفي ألمانيا المجاورة، ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلاً لقي حتفه السبت بعد أن اصطدمت به لوحة إعلانية.

وتضررت مناطق في جنوب السويد بشدة من جراء العاصفة، وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل هناك بعد ظهر الأحد، بينما ألغت عبارات متجهة إلى جزيرة جوتلاند رحلاتها في بحر البلطيق بسبب الرياح العاتية.

ولحقت أضرار جسيمة في منازل وسيارات وقوارب في النرويج، فيما تسبب تساقط الثلوج بكثافة في جميع أنحاء فنلندا في وقوع حوادث طرق، وتعطيل حركة الحافلات، والقطارات في أجزاء من البلاد.