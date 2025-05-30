الأرصاد تحذر: أمطار ورياح على الطائف حتى التاسعة مساء

الدفاع المدني يناشد عدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية تصحب بتدني الرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظة الطائف، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني من جهتها بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، من خلال الموقع الإلكتروني (www.998.gov.sa)، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.