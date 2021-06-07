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"أرامكو" تبدأ طرح صكوك دولية بالدولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

قالت: سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، بدء إصدار صكوك دولية بموجب برنامجها لإصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).

وقالت الشركة في بيانيْن منفصليْن على "تداول"، اليوم، إن الصكوك المزمع إصدارها ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة وغير مضمونة دون حق الرجوع على الأصول.

وبيّنت الشركة أن قيمة الطرح سيتم تحديدها حسب ظروف السوق.

وأضافت، أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدّد في الشروط النهائية لسلسلة من الصكوك.

وعيّنت أرامكو السعودية كلاً من: "الإنماء للاستثمار" و"الراجحي المالية" و"بي إن بي باريبا" و"سيتي" و"بنك أبو ظبي الأول" و"جولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" و"جي بي مورجان" و"مورجان ستانلي" و"الأهلي المالية" و"الرياض المالية" و("س إم بي سي نيكو" و"ستاندرد تشارتر") بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت اعتباراً من اليوم 7 يونيو 2021.

وأشارت إلى أن طرح هذه الصكوك سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"أرامكو" تبدأ طرح صكوك دولية بالدولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
سبق

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، بدء إصدار صكوك دولية بموجب برنامجها لإصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).

وقالت الشركة في بيانيْن منفصليْن على "تداول"، اليوم، إن الصكوك المزمع إصدارها ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة وغير مضمونة دون حق الرجوع على الأصول.

وبيّنت الشركة أن قيمة الطرح سيتم تحديدها حسب ظروف السوق.

وأضافت، أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدّد في الشروط النهائية لسلسلة من الصكوك.

وعيّنت أرامكو السعودية كلاً من: "الإنماء للاستثمار" و"الراجحي المالية" و"بي إن بي باريبا" و"سيتي" و"بنك أبو ظبي الأول" و"جولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" و"جي بي مورجان" و"مورجان ستانلي" و"الأهلي المالية" و"الرياض المالية" و("س إم بي سي نيكو" و"ستاندرد تشارتر") بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت اعتباراً من اليوم 7 يونيو 2021.

وأشارت إلى أن طرح هذه الصكوك سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
09:03 AM

"أرامكو" تبدأ طرح صكوك دولية بالدولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

قالت: سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، بدء إصدار صكوك دولية بموجب برنامجها لإصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).

وقالت الشركة في بيانيْن منفصليْن على "تداول"، اليوم، إن الصكوك المزمع إصدارها ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة وغير مضمونة دون حق الرجوع على الأصول.

وبيّنت الشركة أن قيمة الطرح سيتم تحديدها حسب ظروف السوق.

وأضافت، أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدّد في الشروط النهائية لسلسلة من الصكوك.

وعيّنت أرامكو السعودية كلاً من: "الإنماء للاستثمار" و"الراجحي المالية" و"بي إن بي باريبا" و"سيتي" و"بنك أبو ظبي الأول" و"جولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" و"جي بي مورجان" و"مورجان ستانلي" و"الأهلي المالية" و"الرياض المالية" و("س إم بي سي نيكو" و"ستاندرد تشارتر") بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت اعتباراً من اليوم 7 يونيو 2021.

وأشارت إلى أن طرح هذه الصكوك سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

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