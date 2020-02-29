تجارب عالمية رائدة .. "المسيحل" مبلوراً نجاح "الوطني الـ 7 للجودة": تميُّز وخبرات

قال: "المواصفات" حريصة على تعزيز ثقافة الجودة في المجتمع .. "إقبال المهتمين كبير"

أكّد رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الوطني السابع للجودة سعد بن عبدالله المسيحل؛ أن المؤتمر حظي بتغطية إعلامية مميزة، موضحاً أنه جاء معززاً للتواصل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في شتى أنحاء الوطن لتبادل الخبرات والآراء ومناقشة التحديات التي تواجه قيادات الجودة والتميُّز المؤسسي، متيحاً الفرصة أمام المهتمين بالجودة للاطلاع على تجارب عالمية وإقليمية ووطنية في مجالات عمل متنوِّعة لإثراء المعرفة.

وأشاد "المسيحل"؛ بتعاون وسائل الإعلام في تغطية فعاليات المؤتمر التي تضمنت أكثر من 26 ورقة عمل عبر 9 جلسات متنوعة قدمت أفضل التجارب والممارسات العلمية في هذا المجال، مؤكداً أن وسائل الإعلام يقع على عاتقها دور كبير في نشر ثقافة الجودة وتحفيز التجارب الناجحة في هذا المجال على المستويين الوطني والعالمي.

وأضاف: "الجودة تشكل إحدى الركائز الأساسية في تحسين أداء المنظمات، فضلاً عن دورها في تعزيز القيم والمعتقدات والسلوكيات لدى مختلف أبناء المجتمع، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حريصة على نشر وتعزيز ثقافة الجودة بين مختلف فئات المجتمع عبر تنظيمها فعاليات عدة".

وتابع رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الوطني السابع للجودة، قائلاً: "تعمل هيئة المواصفات على استقطاب التجارب الرائدة عالمياً في مجال الجودة والتميُّز المؤسسي، لتمكين الكفاءات الوطنية المتخصصة في الجودة من العمل المستمر نحو التحسين والتطوير وصولاً إلى صناعة تجربة ريادية متميزة على مختلف المستويات.

وأردف: "المؤتمر شهد إقبالاً كبيراً من المهتمين والمختصين وسط تغطية إعلامية مكثفة للفعاليات والجلسات، وهيئة المواصفات تعمل بشكل دائم على تعزيز دور وسائل الإعلام بكل أشكالها في رفع مستوى الوعي العام لدى جميع فئات المجتمع".

وأعرب "المسيحل"؛ عن أمله في أن تسهم جهود هيئة المواصفات بالتعاون مع شركائها في نشر ثقافه الجودة ورفع معدلات السلامة للمنتجات المتداولة في السوق السعودي بما يحقق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

يُذكر أن المؤتمر الذي اختتم فعالياته، أمس الأول الخميس، يعد نقطة تحول رئيسة في مسيرة الجودة والاهتمام بها كمطلب وطني، وضرورة حتمية، لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الأداء والخدمات، وتمكين منتجاتنا السعودية من المنافسة في الأسواق العالمية؛ حيث استعرض مجموعة من أوراق العمل في مجال الجودة والتميُّز المؤسسي، وتمّ الاطلاع على أفضل التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجودة وتطبيقاتها المختلفة.

وسعى المؤتمر لاستقراء وتطوير الممارسات الحالية لتطبيقات الجودة والتميُّز وتحقيق الأثر الإيجابي في أداء جميع قطاعات الأعمال بمختلف مستوياتها، من خلال مشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين المتميزين المختصين في مجال إستراتيجيات الجودة وتطبيقاتها.