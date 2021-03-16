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الهند: ارتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا إلى 110 حالات

مودي دعا إلى إنشاء صندوق لدول جنوبي آسيا لمكافحة الوباء

أعلنت الهند، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 110 حالات، بينما دعا رئيس الوزراء إلى إنشاء صندوق موحّد لدول جنوبي آسيا لمكافحة الوباء.

ووفق "سكاي نيوز" قال ناريندرا مودي؛ إن الهند ستقدم 10 ملايين دولار للصندوق بهدف مواجهة "كورونا".

وكان مودي؛ قد أجرى محادثات عبر مؤتمر بالفيديو، الأحد، مع زعماء بمنطقة جنوب آسيا؛ لتنسيق الاستجابة للأزمة في المنطقة.

وتشهد ولاية مهاراشترا في غرب البلاد، التي تضم العاصمة المالية للبلاد مومباي، أسوأ تفشٍ للمرض، حيث أغلقت السلطات المحلية المدارس والجامعات والمراكز التجارية في معظم المدن بما في ذلك مومباي المركز المالي للهند.

والهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، أفضل حالاً حتى الآن من دول أخرى في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، حيث سجلت البلاد حالتَي وفاة فقط بسبب الفيروس.

لكن خبراء يقولون إن المنظومة الطبية المستنزفة بالفعل في الهند ستواجه مصاعب عند التعامل مع زيادة كبيرة في الحالات الخطيرة.

وأوقفت الهند بالفعل معظم تأشيرات الدخول إليها، وأغلقت كثيراً من الحدود البرية مع الدول المجاورة، في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

الهند فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

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الهند: ارتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا إلى 110 حالات
سبق

أعلنت الهند، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 110 حالات، بينما دعا رئيس الوزراء إلى إنشاء صندوق موحّد لدول جنوبي آسيا لمكافحة الوباء.

ووفق "سكاي نيوز" قال ناريندرا مودي؛ إن الهند ستقدم 10 ملايين دولار للصندوق بهدف مواجهة "كورونا".

وكان مودي؛ قد أجرى محادثات عبر مؤتمر بالفيديو، الأحد، مع زعماء بمنطقة جنوب آسيا؛ لتنسيق الاستجابة للأزمة في المنطقة.

وتشهد ولاية مهاراشترا في غرب البلاد، التي تضم العاصمة المالية للبلاد مومباي، أسوأ تفشٍ للمرض، حيث أغلقت السلطات المحلية المدارس والجامعات والمراكز التجارية في معظم المدن بما في ذلك مومباي المركز المالي للهند.

والهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، أفضل حالاً حتى الآن من دول أخرى في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، حيث سجلت البلاد حالتَي وفاة فقط بسبب الفيروس.

لكن خبراء يقولون إن المنظومة الطبية المستنزفة بالفعل في الهند ستواجه مصاعب عند التعامل مع زيادة كبيرة في الحالات الخطيرة.

وأوقفت الهند بالفعل معظم تأشيرات الدخول إليها، وأغلقت كثيراً من الحدود البرية مع الدول المجاورة، في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
08:56 AM

الهند: ارتفاع عدد الإصابة بفيروس كورونا إلى 110 حالات

مودي دعا إلى إنشاء صندوق لدول جنوبي آسيا لمكافحة الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهند، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 110 حالات، بينما دعا رئيس الوزراء إلى إنشاء صندوق موحّد لدول جنوبي آسيا لمكافحة الوباء.

ووفق "سكاي نيوز" قال ناريندرا مودي؛ إن الهند ستقدم 10 ملايين دولار للصندوق بهدف مواجهة "كورونا".

وكان مودي؛ قد أجرى محادثات عبر مؤتمر بالفيديو، الأحد، مع زعماء بمنطقة جنوب آسيا؛ لتنسيق الاستجابة للأزمة في المنطقة.

وتشهد ولاية مهاراشترا في غرب البلاد، التي تضم العاصمة المالية للبلاد مومباي، أسوأ تفشٍ للمرض، حيث أغلقت السلطات المحلية المدارس والجامعات والمراكز التجارية في معظم المدن بما في ذلك مومباي المركز المالي للهند.

والهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، أفضل حالاً حتى الآن من دول أخرى في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، حيث سجلت البلاد حالتَي وفاة فقط بسبب الفيروس.

لكن خبراء يقولون إن المنظومة الطبية المستنزفة بالفعل في الهند ستواجه مصاعب عند التعامل مع زيادة كبيرة في الحالات الخطيرة.

وأوقفت الهند بالفعل معظم تأشيرات الدخول إليها، وأغلقت كثيراً من الحدود البرية مع الدول المجاورة، في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

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