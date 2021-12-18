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"درّاج مغربي" يصل المدينة المنوّرة بعد رحلة الـ 28 دولة

تعرّف على ثقافات الشعوب والمواقع السياحية وقطع 37 الف كم

وصل الدرّاج الرحالة المغربي ياسين غلام؛ إلى المدينة المنوّرة، أمس, بعد رحلة على دراجته الهوائية زار خلالها 28 دولة من قارتَي إفريقيا وآسيا قاطعاً خلالها مسافة تزيد على 37 ألف كم.

وقال الدرّاج ياسين غلام؛ بينما كان قادماً من منفذ الدرة الحدودي بمنطقة تبوك، إن الهدف من رحلته إيصال رسالة مفادها أن "الإنسان لديه إمكانيات وقدرات لا حدود لها, متى ما وجد العزيمة والإصرار لتحقيقها".

وأشار إلى أنه تعرَّف خلال رحلته على عديد من ثقافات الشعوب والمواقع السياحية التي تشتهر بها تلك البلدان التي زارها.

وأشاد "غلام"؛ بالمعالم السياحية والتاريخية التي مرّ بها عند دخوله المملكة, وجمال الطبيعة التي حباها الله بها, لافتاً إلى أنه ينوي زيارة جميع المدن السعودية ضمن مسيرته.

وأضاف: المملكة تعد مقصداً للسياح محلياً وعالمياً لما تملكه من مقومات سياحية عديدة ومتنوعة, وسأواصل الرحلة من المملكة إلى دول الخليج العربي ومختلف دول العالم.

وأعرب عن تقديره لما لقيه من رعاية وعناية قدّمتها له الجهات الرسمية في المملكة منذ دخوله إليها, معرباً عن شكره للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنوّرة، على دعمه ومتابعته له في أثناء رحلته وتقديم التسهيلات كافة.

دراج مغربي ياسين غلام المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"درّاج مغربي" يصل المدينة المنوّرة بعد رحلة الـ 28 دولة
سبق

وصل الدرّاج الرحالة المغربي ياسين غلام؛ إلى المدينة المنوّرة، أمس, بعد رحلة على دراجته الهوائية زار خلالها 28 دولة من قارتَي إفريقيا وآسيا قاطعاً خلالها مسافة تزيد على 37 ألف كم.

وقال الدرّاج ياسين غلام؛ بينما كان قادماً من منفذ الدرة الحدودي بمنطقة تبوك، إن الهدف من رحلته إيصال رسالة مفادها أن "الإنسان لديه إمكانيات وقدرات لا حدود لها, متى ما وجد العزيمة والإصرار لتحقيقها".

وأشار إلى أنه تعرَّف خلال رحلته على عديد من ثقافات الشعوب والمواقع السياحية التي تشتهر بها تلك البلدان التي زارها.

وأشاد "غلام"؛ بالمعالم السياحية والتاريخية التي مرّ بها عند دخوله المملكة, وجمال الطبيعة التي حباها الله بها, لافتاً إلى أنه ينوي زيارة جميع المدن السعودية ضمن مسيرته.

وأضاف: المملكة تعد مقصداً للسياح محلياً وعالمياً لما تملكه من مقومات سياحية عديدة ومتنوعة, وسأواصل الرحلة من المملكة إلى دول الخليج العربي ومختلف دول العالم.

وأعرب عن تقديره لما لقيه من رعاية وعناية قدّمتها له الجهات الرسمية في المملكة منذ دخوله إليها, معرباً عن شكره للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنوّرة، على دعمه ومتابعته له في أثناء رحلته وتقديم التسهيلات كافة.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
01:47 PM
اخر تعديل
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
03:31 PM

"درّاج مغربي" يصل المدينة المنوّرة بعد رحلة الـ 28 دولة

تعرّف على ثقافات الشعوب والمواقع السياحية وقطع 37 الف كم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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وصل الدرّاج الرحالة المغربي ياسين غلام؛ إلى المدينة المنوّرة، أمس, بعد رحلة على دراجته الهوائية زار خلالها 28 دولة من قارتَي إفريقيا وآسيا قاطعاً خلالها مسافة تزيد على 37 ألف كم.

وقال الدرّاج ياسين غلام؛ بينما كان قادماً من منفذ الدرة الحدودي بمنطقة تبوك، إن الهدف من رحلته إيصال رسالة مفادها أن "الإنسان لديه إمكانيات وقدرات لا حدود لها, متى ما وجد العزيمة والإصرار لتحقيقها".

وأشار إلى أنه تعرَّف خلال رحلته على عديد من ثقافات الشعوب والمواقع السياحية التي تشتهر بها تلك البلدان التي زارها.

وأشاد "غلام"؛ بالمعالم السياحية والتاريخية التي مرّ بها عند دخوله المملكة, وجمال الطبيعة التي حباها الله بها, لافتاً إلى أنه ينوي زيارة جميع المدن السعودية ضمن مسيرته.

وأضاف: المملكة تعد مقصداً للسياح محلياً وعالمياً لما تملكه من مقومات سياحية عديدة ومتنوعة, وسأواصل الرحلة من المملكة إلى دول الخليج العربي ومختلف دول العالم.

وأعرب عن تقديره لما لقيه من رعاية وعناية قدّمتها له الجهات الرسمية في المملكة منذ دخوله إليها, معرباً عن شكره للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنوّرة، على دعمه ومتابعته له في أثناء رحلته وتقديم التسهيلات كافة.

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