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وكلاء وزارات الإسكان بدول الخليج يختتمون اجتماعهم التحضيري بمسقط

طالبوا بمواصلة الزيارات الميدانية للمشروعات الإسكانية وفق برنامج زمني

اختتم وكلاء وزارات الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم التحضيري اليوم في سلطنة عمان، الذي تناول ما توصلت إليه اللجان الفنية والتقنية وأهداف ومجالات وآليات العمل الجماعي في قطاع الإسكان تمهيدًا لرفعها إلى اجتماع وزراء الإسكان الخليجيين الـ 17 المزمع عقده غدًا في مسقط، فيما ترأس وفد المملكة خلال الاجتماع المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع وإدارة التعاون الدولي سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود.

وبدأ الاجتماع بكلمة لوكيل وزارة الإسكان بسلطنة عمان المهندس سيف بن عامر الشقصي رحب فيها بنظرائه في وزارت الإسكان، مشيدًا بالجهود التي يبذلها قادة الدول الخليجية في النهوض بقطاع الإسكان وتطويره، وما أثمرته من نتائج مميزة تحققت خلال الفترة الماضية، معلنًا بدء أعمال الاجتماعات التحضيرية لدول المجلس.

وبحث الاجتماع التحضيري البرنامج الزمني للعمل الإسكاني المشترك بدول المجلس، كما بحث قواعد المعلومات الإسكانية وجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، وناقش برنامج اتحاد الملاك وسبل تطويره وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وسبل الاهتمام بالإسكان التنموي، كما تطرق الاجتماع إلى آلية التنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية وتنفيذ إستراتيجية العمل الإسكاني المشترك.

وطالب وكلاء وزارات الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم اليوم بضرورة مواصلة الزيارات الميدانية للمشروعات الإسكانية وفق برنامج زمني لقطاع الإسكان، والاستمرار في إعداد قواعد المعلومات بين دول المجلس، والتحفيز على التدريب في المجالات المختلفة للإسكان، وإحلال المواطن الخليجي في كوادر الجهات العاملة في القطاع العقاري والمحافظة على التراث العمراني التقليدي، بالإضافة إلى استكمال أنظمة البناء والرعاية السكنية فيها، مؤكدين ضرورة إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.

عمان وكلاء وزارات الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع وإدارة التعاون الدولي الأمير سعود بن طلال بن بدر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكلاء وزارات الإسكان بدول الخليج يختتمون اجتماعهم التحضيري بمسقط
سبق

اختتم وكلاء وزارات الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم التحضيري اليوم في سلطنة عمان، الذي تناول ما توصلت إليه اللجان الفنية والتقنية وأهداف ومجالات وآليات العمل الجماعي في قطاع الإسكان تمهيدًا لرفعها إلى اجتماع وزراء الإسكان الخليجيين الـ 17 المزمع عقده غدًا في مسقط، فيما ترأس وفد المملكة خلال الاجتماع المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع وإدارة التعاون الدولي سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود.

وبدأ الاجتماع بكلمة لوكيل وزارة الإسكان بسلطنة عمان المهندس سيف بن عامر الشقصي رحب فيها بنظرائه في وزارت الإسكان، مشيدًا بالجهود التي يبذلها قادة الدول الخليجية في النهوض بقطاع الإسكان وتطويره، وما أثمرته من نتائج مميزة تحققت خلال الفترة الماضية، معلنًا بدء أعمال الاجتماعات التحضيرية لدول المجلس.

وبحث الاجتماع التحضيري البرنامج الزمني للعمل الإسكاني المشترك بدول المجلس، كما بحث قواعد المعلومات الإسكانية وجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، وناقش برنامج اتحاد الملاك وسبل تطويره وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وسبل الاهتمام بالإسكان التنموي، كما تطرق الاجتماع إلى آلية التنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية وتنفيذ إستراتيجية العمل الإسكاني المشترك.

وطالب وكلاء وزارات الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم اليوم بضرورة مواصلة الزيارات الميدانية للمشروعات الإسكانية وفق برنامج زمني لقطاع الإسكان، والاستمرار في إعداد قواعد المعلومات بين دول المجلس، والتحفيز على التدريب في المجالات المختلفة للإسكان، وإحلال المواطن الخليجي في كوادر الجهات العاملة في القطاع العقاري والمحافظة على التراث العمراني التقليدي، بالإضافة إلى استكمال أنظمة البناء والرعاية السكنية فيها، مؤكدين ضرورة إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
10:10 PM

وكلاء وزارات الإسكان بدول الخليج يختتمون اجتماعهم التحضيري بمسقط

طالبوا بمواصلة الزيارات الميدانية للمشروعات الإسكانية وفق برنامج زمني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم وكلاء وزارات الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم التحضيري اليوم في سلطنة عمان، الذي تناول ما توصلت إليه اللجان الفنية والتقنية وأهداف ومجالات وآليات العمل الجماعي في قطاع الإسكان تمهيدًا لرفعها إلى اجتماع وزراء الإسكان الخليجيين الـ 17 المزمع عقده غدًا في مسقط، فيما ترأس وفد المملكة خلال الاجتماع المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع وإدارة التعاون الدولي سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود.

وبدأ الاجتماع بكلمة لوكيل وزارة الإسكان بسلطنة عمان المهندس سيف بن عامر الشقصي رحب فيها بنظرائه في وزارت الإسكان، مشيدًا بالجهود التي يبذلها قادة الدول الخليجية في النهوض بقطاع الإسكان وتطويره، وما أثمرته من نتائج مميزة تحققت خلال الفترة الماضية، معلنًا بدء أعمال الاجتماعات التحضيرية لدول المجلس.

وبحث الاجتماع التحضيري البرنامج الزمني للعمل الإسكاني المشترك بدول المجلس، كما بحث قواعد المعلومات الإسكانية وجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، وناقش برنامج اتحاد الملاك وسبل تطويره وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وسبل الاهتمام بالإسكان التنموي، كما تطرق الاجتماع إلى آلية التنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية وتنفيذ إستراتيجية العمل الإسكاني المشترك.

وطالب وكلاء وزارات الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم اليوم بضرورة مواصلة الزيارات الميدانية للمشروعات الإسكانية وفق برنامج زمني لقطاع الإسكان، والاستمرار في إعداد قواعد المعلومات بين دول المجلس، والتحفيز على التدريب في المجالات المختلفة للإسكان، وإحلال المواطن الخليجي في كوادر الجهات العاملة في القطاع العقاري والمحافظة على التراث العمراني التقليدي، بالإضافة إلى استكمال أنظمة البناء والرعاية السكنية فيها، مؤكدين ضرورة إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.

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