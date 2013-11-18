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"السعودية للكهرباء": محطة توليد الشقيق تفوز بـ"ذهبية" أفضل مشروع متميز في المملكة

الأولى والأكبر في مجال إدارة المشاريع الاحترافية المقدمة من معهد إدارة المشاريع العالمي

حقّقت الشركة السعودية للكهرباء أمس، إنجازاً جديداً، بفوز مشروع محطة توليد الشقيق البخارية بالجائزة الذهبية "PMI-KSA PROJECT EXCELLENCE" كأفضل مشروع متميز في المملكة، حيث تُعد هذه الجائزة الأولى والأكبر في مجال إدارة المشاريع الاحترافية، المقدمة من معهد إدارة المشاريع العالمي PMI فرع المملكة، بحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، وبمشاركة الجهات الحكومية وعدد من الشركات في المملكة.

وتسلّم الجائزة عن الشركة السعودية للكهرباء الرئيس التنفيذي للشركة لتطوير المشاريع المهندس مهدي الدوسري، الذي أوضح أن فوز مشروع إحدى محطات توليد الشركة بهذه الجائزة يعبر عن القدرات والكفاءات الانتاجية التي تتمتع بها الشركة، بما يتماشى مع المشروعات العالمية في هذا المجال.

وأشار المهندس "الدوسري" إلى أن مشروع محطة توليد الشقيق البخارية، يمثّل رؤية مستقبلية عملت "السعودية للكهرباء" على تحقيقها؛ للإسهام بشكل كبير في توفير طاقة إنتاجية تعزز من قدرات التوليد الخاصة للشركة، في ظل ما تحتاجه المنظومة الكهربائية من إضافات مستمرة في قدرات التوليد؛ لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشدداً على أن تشغيلها يتم بأيدي كفاءات وطنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء": محطة توليد الشقيق تفوز بـ"ذهبية" أفضل مشروع متميز في المملكة
سبق

حقّقت الشركة السعودية للكهرباء أمس، إنجازاً جديداً، بفوز مشروع محطة توليد الشقيق البخارية بالجائزة الذهبية "PMI-KSA PROJECT EXCELLENCE" كأفضل مشروع متميز في المملكة، حيث تُعد هذه الجائزة الأولى والأكبر في مجال إدارة المشاريع الاحترافية، المقدمة من معهد إدارة المشاريع العالمي PMI فرع المملكة، بحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، وبمشاركة الجهات الحكومية وعدد من الشركات في المملكة.

وتسلّم الجائزة عن الشركة السعودية للكهرباء الرئيس التنفيذي للشركة لتطوير المشاريع المهندس مهدي الدوسري، الذي أوضح أن فوز مشروع إحدى محطات توليد الشركة بهذه الجائزة يعبر عن القدرات والكفاءات الانتاجية التي تتمتع بها الشركة، بما يتماشى مع المشروعات العالمية في هذا المجال.

وأشار المهندس "الدوسري" إلى أن مشروع محطة توليد الشقيق البخارية، يمثّل رؤية مستقبلية عملت "السعودية للكهرباء" على تحقيقها؛ للإسهام بشكل كبير في توفير طاقة إنتاجية تعزز من قدرات التوليد الخاصة للشركة، في ظل ما تحتاجه المنظومة الكهربائية من إضافات مستمرة في قدرات التوليد؛ لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشدداً على أن تشغيلها يتم بأيدي كفاءات وطنية.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
12:27 PM

"السعودية للكهرباء": محطة توليد الشقيق تفوز بـ"ذهبية" أفضل مشروع متميز في المملكة

الأولى والأكبر في مجال إدارة المشاريع الاحترافية المقدمة من معهد إدارة المشاريع العالمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقّقت الشركة السعودية للكهرباء أمس، إنجازاً جديداً، بفوز مشروع محطة توليد الشقيق البخارية بالجائزة الذهبية "PMI-KSA PROJECT EXCELLENCE" كأفضل مشروع متميز في المملكة، حيث تُعد هذه الجائزة الأولى والأكبر في مجال إدارة المشاريع الاحترافية، المقدمة من معهد إدارة المشاريع العالمي PMI فرع المملكة، بحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، وبمشاركة الجهات الحكومية وعدد من الشركات في المملكة.

وتسلّم الجائزة عن الشركة السعودية للكهرباء الرئيس التنفيذي للشركة لتطوير المشاريع المهندس مهدي الدوسري، الذي أوضح أن فوز مشروع إحدى محطات توليد الشركة بهذه الجائزة يعبر عن القدرات والكفاءات الانتاجية التي تتمتع بها الشركة، بما يتماشى مع المشروعات العالمية في هذا المجال.

وأشار المهندس "الدوسري" إلى أن مشروع محطة توليد الشقيق البخارية، يمثّل رؤية مستقبلية عملت "السعودية للكهرباء" على تحقيقها؛ للإسهام بشكل كبير في توفير طاقة إنتاجية تعزز من قدرات التوليد الخاصة للشركة، في ظل ما تحتاجه المنظومة الكهربائية من إضافات مستمرة في قدرات التوليد؛ لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشدداً على أن تشغيلها يتم بأيدي كفاءات وطنية.

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